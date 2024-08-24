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Оновлення ВОД з-за кордону — що кажуть юристи

24 серпня 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Оновлення військово-облікових даних - оновлення військових документів - як зробити це з-за кордону
Українці за кордоном, біля консульства у Польщі. Фото: shchodennyk.pl
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Частині військовозобов’язаних громадян необхідно оновити військово-облікові документи, аби мати змогу оформити закордонні паспорти. Єдиним варіантом є відправка листа на електронну пошту територіального центру комплектування, у якому зареєстрований громадянин.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист В’ячеслав Кирда.

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Частина українських громадян, які опинилися за кордоном, мусить оновити військово-облікові документи, аби оформити закордонні паспорти.

Відповідаючи на питання такого громадянина, В’ячеслав Кирда зазначив, що під час перебування особи за межами України вона потрапляє у патову ситуацію.

"Я так розумію, що Ви маєте намір оформити новий закордонний паспорт, але не маєте актуального паперового ВОД. Вам конче потрібно мати або паперовий ВОД, або інформацію з "Резерв+", — зазначив Кирда.

Єдиний варіант для емігрантів

Юрист пояснив, який єдиний спосіб є у такій ситуації.

"У цій ситуації можете спробувати звернутися до ТЦК та СП листом на електронну пошту", — підкреслив В’ячеслав Кирда.

Втім, додав правник, успіх такого варіанту є неочевидним, але інших варіантів просто не існує.

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