Мобілізація в Україні — коли інвалідність не означає виключення з військового обліку

Мобілізація осіб з інвалідністю. Фото: freepik.com

В Україні, як правило, особа з інвалідністю не є військовозобов'язаною і її не можуть мобілізувати навіть під час дії особливого періоду. Проте, в окремих випадках інвалідність не є причиною для виключення з військового обліку, тож людина залишається військовозобов'язаною.

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Про це розповів адвокат Володимир Крекотень на своїй сторінці у соціальній мережі. Він пояснив, у яких випадках чоловіка з інвалідністю не виключають з військового обліку.

Як розповів правозахисник, військовозобов'язану особу можуть виключити з військового обліку виключно на підставі висновку військово-лікарської комісії про повну непридатність до військової служби.

Як відомо, далеко не всі діагнози, які дають підстави для встановлення інвалідності, свідчать про повну непридатність до військової служби. До прикладу, особи з третьою групою інвалідності, які мають легкий ступінь обмеження здатності до праці та соціальної адаптації через стан свого здоров'я можуть проходити військову службу.

Відповідно особи, яких визнали придатними до військової служби з певними обмеженнями, не підлягають виключенню з військового обліку.

"Тут потрібно розуміти, що МСЕК та ВЛК — це паралельні всесвіти, які не перетинаються. МСЕК жодним чином не впливає на ВЛК, ВЛК ніяк не може впливати на МСЕК. Багато хто боїться, що якщо він з інвалідністю прийде на військову-лікарську комісію, його визнають придатним до військової служби, то це може скасувати інвалідність або ж стати приводом для призову", — говорить адвокат, підкреслюючи, що ВЛК не скасовує інвалідність.

Важливо: мобілізація осіб з інвалідністю можлива виключно за їх власним бажанням — вони звільняються від призову, але можуть піти служити, якщо у них з'явиться таке бажання, за контрактом. Це вказано у ч. 2 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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