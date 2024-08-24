Обновление военно-учетных данных – обновление военных документов – как сделать это из-за границы

Украинцы за границей, возле консульства в Польше. Фото: shchodennyk.pl

Части военнообязанных граждан необходимо обновить военно-учетные документы, чтобы оформить загранпаспорта. Единственным вариантом является отправка письма на электронную почту территориального центра комплектования, в котором зарегистрирован гражданин.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Вячеслав Кирда.

Читайте также:

Обновление ВОД, находясь за пределами Украины

Часть оказавшихся за рубежом украинских граждан должна обновить военно-учетные документы, чтобы оформить загранпаспорта.

Отвечая на вопрос такого гражданина, Вячеслав Кирда отметил, что во время пребывания человека за пределами Украины он попадает в патовую ситуацию.

"Я так понимаю, что Вы намерены оформить новый загранпаспорт, но не имеете актуального бумажного ВУД. Вам очень нужно иметь либо бумажный ВУД, либо информацию из "Резерв+", — отметил Кирда.

Единственный вариант для эмигрантов

Юрист объяснил, какой единственный способ есть в такой ситуации.

"В этой ситуации можете попытаться обратиться в ТЦК и СП письмом на электронную почту", — подчеркнул Вячеслав Кирда.

Впрочем, добавил юрист, успех такого варианта неочевидный, но других вариантов просто не существует.