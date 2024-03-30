Оновлено перелік підприємств, які можуть бронювати співробітників на Львівщині

Чоловік спілкується з працівниками ТЦК. Фото: Миколаївський ОТЦК та СП/Facebook

На початку березня Львівська обласна військова адміністрація оновила критерії визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими та мають важливе значення для задоволення потреб територіальних громад. Їх працівники зможуть отримати бронювання від мобілізації.

Про це повідомив керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень у коментарі Tvoemisto.tv у середу, 30 березня.

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Бронювання від мобілізації

Грень розповів, що змінилися критерії четвертого блоку "Підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади". Їх переглянули та спростили, але збільшили до десяти.

"Не треба, щоб підприємство досягнуло всіх критерій. До прикладу, якщо це підприємство комунальної форми власності, то воно має досягнути два, три і більше критерій. Якщо це інші підприємства недержавної форми власності, то вони мають мати від трьох критеріїв. Підприємство, яке відповідає критеріям, може звертатися щодо бронювання до 50% своїх військовозобов’язаних працівників", — зазначив керівник апарату Львівської ОВА.

За його словами, головною причиною відмови підприємствам у бронюванні є невідповідність критерій і неналежно подані документи.

Що відомо про нові критерії

Визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади в особливий період, здійснюється за такими критеріями:

підприємство сплатило податків і зборів до загального фонду бюджету територіальної громади за попередній рік на суму, що становить не менше ніж:

0,5% суми бюджету територіальної громади, якщо індекс податкоспроможності громади дорівнює або є більшим за 1; 1% суми бюджету територіальної громади, якщо індекс податкоспроможності громади становить від 0,5 до 0,999; 1,5% суми бюджету територіальної громади, якщо індекс податкоспроможності громади становить 0 до 0,499;

чисельність працівників підприємства (з урахуванням мобілізованих працівників) за останній календарний квартал, що передує даті звернення підприємства, дорівнює кількості працівників, які були працевлаштовані на підприємстві станом на кінець ІV кварталу 2021 року, або збільшилась;

підприємство працевлаштувало протягом дії правового режиму воєнного стану внутрішньо переміщених осіб в кількості 5% або більше від загальної чисельності працівників на підприємстві (з урахуванням мобілізованих працівників);

підприємство здійснює сільськогосподарську діяльність з вирощування:

плодових культур, обсяг виробництва (валовий збір) яких за попередній рік становить 750 ц (75 т) та більше; або ягідних культур або винограду, обсяг виробництва (валовий збір) яких за попередній рік становить 250 ц (25 т) та більше; або овочевих культур, обсяг виробництва (валовий збір) яких за попередній рік становить 1500 ц (150 т) та більше; або зернових культур, обсяг виробництва (валовий збір) яких за попередній рік становить 5000 ц (500 т) та більше; або олійних культур, обсяг виробництва (валовий збір) яких за попередній рік становить 2500 ц (250 т) та більше; або великої рогатої худоби зі середньорічним поголів’ям корів 50 голів та більше;

підприємство визнане секторальним органом у сфері захисту критичної інфраструктури об’єктом критичної інфраструктури;

підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність та експортувало 30% або більше продукції, яка була вироблена або піддана достатній переробці чи обробці підприємством за попередній рік;

підприємство не має заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів за попередній рік та загальна чисельність працівників (з урахуванням мобілізованих працівників) на підприємстві становить 40 та більше;

підприємство належить до комунальної форми власності та не має заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів за попередній рік;

основною діяльністю підприємства є виробництво продукції або гуртова чи роздрібна торгівля продуктами харчування в обсягах, що дорівнює або перевищує 100 мільйонів гривень на рік (за попередній рік);

підприємство належить до державної форми власності та здійснює діяльність у сфері охорони здоров’я, соціального захисту, зв’язку з громадськістю.

Зазначимо, підприємство вважається важливим для галузі національної економіки або задоволення потреб територіальної громади під час особливого періоду, якщо воно відповідає трьом та більше критеріям, визначеним у пункті першому цих Критеріїв; двом та більше критеріям, визначеним у пункті першому цих Критеріїв, якщо підприємство належить до комунальної форми власності.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав правку щодо надання бронювання для військовозобов'язаних. Депутати запропонували список професій, які зможуть отримати відстрочку згідно з новим законопроєктом про мобілізацію.

Також мешканець Запоріжжя працював машиністом теплотяга у залізничному цеху "Запоріжсталі" та був належним чином заброньований підприємством на період мобілізації. Попри це, його у травні минулого року наказом начальника Запорізького РТЦК мобілізували та зарахували до десантно-штурмових військ ЗСУ.