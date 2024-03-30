Обновлен перечень предприятий, которые могут бронировать сотрудников во Львовской области

Мужчина общается с работниками ТЦК. Фото: Николаевский ОТЦК и СП/Facebook

В начале марта Львовская областная военная администрация обновила критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны и имеют важное значение для удовлетворения потребностей территориальных громад. Их работники могут получить бронирование от мобилизации.

Об этом сообщил руководитель аппарата Львовской ОВА Тарас Грень в комментарии Tvoemisto.tv в среду, 30 марта.

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Бронирование от мобилизации

Грень рассказал, что изменились критерии четвертого блока "Предприятие имеет важное значение для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориального общества". Их просмотрели и упростили, но увеличили до десяти.

"Не надо, чтобы предприятие достигло всех критериев. К примеру, если это предприятие коммунальной формы собственности, то оно должно достичь два, три и более критериев. Если это другие предприятия негосударственной формы собственности, то они должны иметь от трех критериев. Предприятие, которое соответствует критериям, может обращаться по бронированию до 50% своих военнообязанных работников", — отметил руководитель аппарата Львовской ОВА.

По его словам, главной причиной отказа предприятиям в бронировании является несоответствие критериям и ненадлежаще представленные документы.

Что известно о новых критериях

Определение предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для отрасли национальной экономики или удовлетворение потребностей территориального общества в особый период, осуществляется по следующим критериям:

предприятие уплатило налогов и сборов в общий фонд бюджета территориального общества за предыдущий год на сумму, составляющую не менее:

0,5% суммы бюджета территориальной громады, если индекс налогоспособности громады равен или больше 1; 1% суммы бюджета территориальной громады, если индекс налогоспособности громады составляет от 0,5 до 0,999; 1,5% суммы бюджета территориальной громады, если индекс налогоспособности громады составляет 0 до 0,499;

численность работников предприятия (с учетом мобилизованных работников) за последний календарный квартал, предшествующий дате обращения предприятия, равна количеству работников, которые были трудоустроены на предприятии по состоянию на конец ІV квартала 2021 года, или увеличилась;

предприятие трудоустроило в течение действия правового режима военного положения внутренне перемещенных лиц в количестве 5% или больше общей численности работников на предприятии (с учетом мобилизованных работников);

предприятие осуществляет сельскохозяйственную деятельность по выращиванию:

плодовых культур, объем производства (валовой сбор) которых за предыдущий год составляет 750 ц (75 т) и более; или ягодных культур или винограда, объем производства (валовой сбор) которых за предыдущий год составляет 250 ц (25 т) и более; или овощных культур, объем производства (валовой сбор) которых за предыдущий год составляет 1500 ц (150 т) и более; или зерновых культур, объем производства (валовой сбор) которых за предыдущий год составляет 5000 ц (500 т) и более; или масличных культур, объем производства (валовой сбор) которых за предыдущий год составляет 2500 ц (250 т) и более; или крупного рогатого скота со среднегодовым поголовьем коров 50 голов и более;

предприятие признано секторальным органом в области защиты критической инфраструктуры объектом критической инфраструктуры;

предприятие осуществляет внешнеэкономическую деятельность и экспортировало 30% или более продукции, произведенной или подвергнутой достаточной переработке или обработке предприятием за предыдущий год;

у предприятия нет задолженности по выплате заработной платы, уплаты налогов и сборов за предыдущий год и общая численность работников (с учетом мобилизованных работников) на предприятии составляет 40 и более;

предприятие относится к коммунальной форме собственности и не имеет задолженности по выплате заработной платы, уплате налогов и сборов за предыдущий год;

основной деятельностью предприятия является производство продукции или оптовая или розничная торговля продуктами питания в объемах, что равно или превышает 100 миллионов гривен в год (за предыдущий год);

предприятие относится к государственной форме собственности и осуществляет деятельность в сфере здравоохранения, социальной защиты, связи с общественностью.

Отметим, предприятие считается важным для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориальной громады во время особого периода, если оно соответствует трем и более критериям, определенным в пункте первом этих Критериев; двум и более критериям, определенным в пункте первом этих Критериев, если предприятие относится к коммунальной форме собственности.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал правку о предоставлении бронирования для военнообязанных. Депутаты предложили список профессий, которые смогут получить отсрочку по новому законопроекту о мобилизации.

Также житель Запорожья работал машинистом тепловоза в железнодорожном цехе "Запорожстали" и был должным образом забронирован предприятием на период мобилизации. Несмотря на это, его в мае прошлого года приказом начальника Запорожского РТЦК мобилизовали и отправили в десантно-штурмовые войска ВСУ.