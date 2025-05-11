Пілотний проєкт з додавання поліцейських в чати ОСББ стартував на Київщині

Перевірка документів у військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: УНІАН

Україна посилює контроль за виконанням мобілізаційних заходів. Одним із нових інструментів стала ініціатива, яка передбачає додавання поліцейських до чатів ОСББ у месенджерах.

Про це пише портал Знай.UA.

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Як повідомляється, у Білоцерківському районі Київщини запущений пілотний проєкт, який дозволяє оперативно реагувати на порушення, зокрема й ті, що стосуються мобілізаційного законодавства. Поліцейські в чатах будуть відстежувати ситуації, такі як:

поява підозрілих осіб у під'їздах;

пошкодження майна;

повідомлення про ухиляння від мобілізації або про патрулі ТЦК в будинку.

Юристи висловлюють занепокоєння щодо цієї ініціативи. Вони вважають, що будь-яке повідомлення про роботу ТЦК у чаті ОСББ може бути інтерпретоване як спроба перешкоджання законним діям ЗСУ, що тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність.

Якщо пілотний проєкт виявиться ефективним, чати ОСББ можуть стати не лише каналом комунікації між громадянами та владою, а й інструментом стеження за ухилянтами, зазначає портал. Хоча ініціатива з поліцейськими в чатах може сприяти підвищенню безпеки, вона також свідчить про жорсткішу політику щодо тих, хто намагається ухилитися від мобілізації.

Раніше повідомлялось, чи має законне право поліція перевіряти військові документи у громадян, що звернулись за допомогою у відділок.

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