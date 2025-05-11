Пилотный проект по добавлению полицейских в чаты ОСМД стартовал на Киевщине

Проверка документов у военнообязанного. Иллюстративное фото: УНИАН

Украина усиливает контроль за выполнением мобилизационных мероприятий. Одним из новых инструментов стала инициатива, которая предусматривает добавление полицейских в чаты ОСМД в мессенджерах.

Об этом пишет портал Знай.UA.

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Как сообщается, в Белоцерковском районе Киевщины запущен пилотный проект, который позволяет оперативно реагировать на нарушения, в том числе и те, что касаются мобилизационного законодательства. Полицейские в чатах будут отслеживать ситуации, такие как:

появление подозрительных лиц в подъездах;

повреждение имущества;

сообщения об уклонении от мобилизации или о патрулях ТЦК в доме.

Юристы выражают беспокойство по поводу этой инициативы. Они считают, что любое сообщение о работе ТЦК в чате ОСМД может быть интерпретировано как попытка препятствования законным действиям ВСУ, что влечет за собой административную или уголовную ответственность.

Если пилотный проект окажется эффективным, чаты ОСМД могут стать не только каналом коммуникации между гражданами и властью, но и инструментом слежки за уклонистами, отмечает портал. Хотя инициатива с полицейскими в чатах может способствовать повышению безопасности, она также свидетельствует о более жесткой политике в отношении тех, кто пытается уклониться от мобилизации.

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