Висновок ВЛК - як оскаржити висновок військово-лікарської комісії

Військово-лікарська комісія. Фото: "Мілітарний"

Якщо військовозобов’язаний громадянин незадоволений рішенням військово-лікарської комісії, вважає його незаконним, він може оскаржити це рішення до ВЛК вищого рівня. На це він має рівно один місяць.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Оскаржити рішення ВЛК можна

До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася, чи законним є рішення ВЛК щодо її чоловіка.

Його, виключеного з військового обліку за станом здоров’я, повернули на облік і у рішенні військово-лікарської комісії вказали, що він є придатним до мобілізації та військової служби.

"Ваш чоловік має право оскаржити незаконне поновлення на обліку та мобілізацію у судовому порядку", — пояснив у відповіді адвокат Юрій Айвазян, наголосивши на тому, що час позасудового оскарження.

Скільки часу має громадянин, незадоволений висновком ВЛК

Також юрист пояснив, скільки часу має громадянин для того, аби оскаржити рішення ВЛК у системі, не доводячи справу до суду.

"Рішення ВЛК можна оскаржити до військово-лікарської комісії упродовж одного місяця", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як правильно – відмовлятися підписувати висновок ВЛК чи підписувати та оскаржувати його.

Додамо, ми повідомляли про те, в яких саме інстанціях оскаржується рішення військово-лікарської комісії.