Заключение ВВК - как обжаловать заключение военно-врачебной комиссии

Военно-врачебная комиссия. Фото: "Мілітарний"

Если военнообязанный гражданин недоволен решением военно-врачебной комиссии, считает его незаконным, он может обжаловать это решение в ВВК высшего уровня. На это у него есть ровно один месяц.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Обжаловать решение ВВК можно

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, законно ли решение ВВК в отношении ее мужа.

Его, исключенного с воинского учета по состоянию здоровья, вернули на учет и в решении военно-врачебной комиссии указали, что он является годным к мобилизации и военной службе.

"Ваш муж имеет право обжаловать незаконное восстановление на учете и мобилизацию в судебном порядке", — пояснил в ответе адвокат Юрий Айвазян, отметив, что время внесудебного обжалования.

Сколько времени имеет гражданин, недовольный заключением ВВК

Также юрист объяснил, сколько времени имеет гражданин для того, чтобы обжаловать решение ВВК в системе, не доводя дело до суда.

"Решение ВВК можно обжаловать в военно-врачебной комиссии в течение одного месяца", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, как правильно — отказываться подписывать заключение ВВК или подписывать и обжаловать его.

Добавим, мы сообщали о том, в каких именно инстанциях обжалуется решение военно-врачебной комиссии.