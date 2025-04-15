Відстрочка для особи з інвалідністю - ВЛК під час відстрочки

Військово-лікарська комісія. Фото: "РБК-Україна"

Військовозобов’язаний громадянин, який має відстрочку від мобілізації через наявність інвалідності, не може бути направлений на військово-лікарську комісію. Але існує виняток, коли таким громадянам все ж потрібно пройти ВЛК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

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В Україні продовжується процес загальної мобілізації, однією із основних складових якої є військово-лікарська комісія.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть особу з інвалідністю, яка має відстрочку, направити на військово-лікарську комісію.

"Військовозобов’язані, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не завершився, на медичний огляд не направляються", — підкреслив у відповіді юрист Сергій Богун.

Коли військово-лікарська комісія можлива

За словами Богуна, є один-єдиний випадок, коли таку людину все ж направляють на ВЛК.

Це відбувається тоді, коли його приймають на військову службу за контрактом.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що чекає на громадянина з відстрочкою, якщо він відмовиться від військово-лікарської комісії.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може ТЦК мобілізувати громадянина з відстрочкою.