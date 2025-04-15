Отсрочка для лица с инвалидностью - ВВК во время отсрочки

Военно-врачебная комиссия. Фото: "РБК-Україна"

Военнообязанный гражданин, который имеет отсрочку от мобилизации из-за наличия инвалидности, не может быть направлен на военно-врачебную комиссию. Но существует исключение, когда таким гражданам все же нужно пройти ВВК.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Сергей Богун.

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ВВК для лица с отсрочкой

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, одной из основных составляющих которой является военно-врачебная комиссия.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли лицо с инвалидностью, которое имеет отсрочку, направить на военно-врачебную комиссию.

"Военнообязанные, у которых срок действия отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период не завершился, на медицинский осмотр не направляются", — подчеркнул в ответе юрист Сергей Богун.

Когда военно-врачебная комиссия возможна

По словам Богуна, есть один-единственный случай, когда такого человека все же направляют на ВВК.

Это происходит тогда, когда его принимают на военную службу по контракту.

Напомним, мы ранее писали о том, что ждет гражданина с отсрочкой, если он откажется от военно-врачебной комиссии.

Добавим, мы сообщали о том, может ли ТЦК мобилизовать гражданина с отсрочкой.