Отсрочка для лица с инвалидностью - ВВК во время отсрочки

Лицо с инвалидностью и отсрочкой — направят ли на ВВК
Военнообязанный гражданин, который имеет отсрочку от мобилизации из-за наличия инвалидности, не может быть направлен на военно-врачебную комиссию. Но существует исключение, когда таким гражданам все же нужно пройти ВВК.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Сергей Богун.
ВВК для лица с отсрочкой
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, одной из основных составляющих которой является военно-врачебная комиссия.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли лицо с инвалидностью, которое имеет отсрочку, направить на военно-врачебную комиссию.
"Военнообязанные, у которых срок действия отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период не завершился, на медицинский осмотр не направляются", — подчеркнул в ответе юрист Сергей Богун.
Когда военно-врачебная комиссия возможна
По словам Богуна, есть один-единственный случай, когда такого человека все же направляют на ВВК.
Это происходит тогда, когда его принимают на военную службу по контракту.
Напомним, мы ранее писали о том, что ждет гражданина с отсрочкой, если он откажется от военно-врачебной комиссии.
Добавим, мы сообщали о том, может ли ТЦК мобилизовать гражданина с отсрочкой.
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