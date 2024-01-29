Мобілізація в Україні — чи можуть особи з інвалідністю I групи вступити до ЗСУ

Робота територіального центру комплектування. Фото: ООТЦК та СП

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, а це означає, що кожен військовозобов'язаний чоловік зобов'язаний з'явитися до ТЦК та СП за повісткою. Надалі таку особу можуть призвати на військову службу. Водночас є категорії громадян, які можуть долучатися до лав ЗСУ добровільно, за власною згодою.

Чи можуть особи з інвалідністю І групи вступити до війська для захисту держави від окупанта, пише УНІАН.

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Так, зазначається, що інвалідність I або II групи встановлюється особі у разі, якщо були діагностовані:

хронічні хвороби;

онкологічні захворювання;

тяжкі травми;

вади розвитку;

неврологічні та психічні стани, які суттєво обмежують можливості людини.

Повний перелік захворювань, які надають статусу особи з інвалідністю I групи, наступний:

кукси верхніх кінцівок на рівні передпліччя в різних поєднаннях;

кукси двох нижніх кінцівок на рівні гомілки й вище в поєднанні з кукси однієї верхньої кінцівки;

кукси обох нижніх кінцівок на рівні нижньої третини стегон і вище;

двостороння відсутність чотирьох, трьох пальців кистей, включаючи перший;

різко виражена контрактура або анкілози плечових, ліктьових, променезап'ясткових суглобів верхніх кінцівок або тазостегнових, колінних, гомілковостопних суглобів нижніх кінцівок у функціонально невигідному становищі (у разі неможливості ендопротезування);

злоякісні новоутворення, зокрема лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин (з метастазами та рецидивами; важкий загальний стан з вираженими проявами інтоксикації, кахексії й розпадом пухлини);

хвороби органів дихання з прогредиентным перебігом, що супроводжуються стійкою легеневою недостатністю III ступеня, в поєднанні з недостатністю кровообігу II-III ступенів;

захворювання нирок IV і V ступенів, які лікуються шляхом застосування програмного гемодіалізу;

захворювання серцево-судинної системи, що призвели до недостатності кровообігу ІІБ-ІІІ ступенів при неефективності реабілітаційних заходів;

хвороби центральної і периферичної нервової системи з прогресуючим перебігом і наслідки травм та інших уражень нервової системи з незворотними, значно вираженими порушеннями рухових, мовних і зорових функцій (верхня або нижня параплегія, геміплегія, виражена атаксія, тотальна афазія і т.д.);

психічні розлади зі стійкими, значно вираженими психопатологічними синдромами (деменція; олігофренія: ідіотія, імбецильність; недоумство внаслідок шизофренії та епілепсії);

двосторонній анофтальм (відсутність очей, вроджені рудиментарні очні яблука);

повна сліпота або концентричне звуження полів зору до 10 градусів від точки фіксації на обидва ока;

поєднання сліпоти на обидва ока (коригована гострота зору нижче 0,1 або концентричне звуження полів зору до 25 градусів від точки фіксації) із загальною соматичною патологією або з ампутаціями нижніх кінцівок на рівні стегна, однієї верхньої кінцівки або повною глухотою;

сліпота (гострота зору з переносною корекцією менше 0,05 або концентричне звуження поля зору до 10 градусів від точки фіксації) на обидва ока внаслідок стійких незворотних змін.

Працевлаштування чи мобілізація осіб з інвалідністю. Фото: Shutterstock

Найважливіше — особи з інвалідністю I, II та III групи можуть долучитися до лав ЗСУ виключно за добровільною згодою, примусова мобілізація на загальних підставах для них неможлива.

Крім того, як зазначають лікарі, як правило, на військову службу беруть осіб, які мають інвалідність III, рідше II групи, оскільки вони мають травми, захворювання, порушення, які дозволяють виконувати певні види робіт. Тоді як особи з інвалідністю I групи частково або повністю втратили працездатність та потребують постійної опіки.

Критеріями встановлення I групи інвалідності є ступінь втрати здоров'я, що спричиняє обмеження однієї чи декількох категорій життєдіяльності особи у значному III ступені:

нездатність до самообслуговування чи повна залежність від інших осіб;

нездатність до пересування чи повна залежність від інших осіб;

нездатність до орієнтації (дезорієнтація);

нездатність до спілкування;

нездатність контролювати свою поведінку;

значні обмеження здатності до навчання;

нездатність до окремих видів трудової діяльності.

При цьому особи з інвалідністю I групи зі значно вираженим обмеженням життєдіяльності можуть навчатися та проводити різні види трудової діяльності за умови їх забезпечення засобами компенсації фізичних дефектів або порушених функцій організму, здійснення реабілітаційних заходів, створення за необхідності спеціальних умов праці, у тому числі вдома.

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