Мобилизация в Украине — могут ли лица с инвалидностью I группы вступить в ВСУ

Работа территориального центра комплектования. Фото: ООТЦК и СП

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, а это значит, что каждый военнообязанный мужчина обязан явиться в ТЦК и СП за повесткой. В дальнейшем такое лицо может быть призвано на военную службу. В то же время, есть категории граждан, которые могут присоединяться в ряды ВСУ исключительно добровольно, по собственному согласию.

Могут ли лица с инвалидностью I группы вступить в армию для защиты государства от оккупанта, пишет УНИАН.

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Так отмечается, что инвалидность I или II группы устанавливается лицу в случае, если были диагностированы:

хронические заболевания;

онкологические заболевания;

тяжелые травмы;

пороки развития;

неврологические и психические состояния, существенно ограничивающие возможности человека.

Полный перечень заболеваний, которые наделяют статусом лица с инвалидностью I группы, следующий:

культи верхних конечностей на уровне предплечья в разных сочетаниях;

культи двух нижних конечностей на уровне голени и выше в сочетании с культями одной верхней конечности;

культи обеих нижних конечностей на уровне нижней трети бедер и выше;

двустороннее отсутствие четырех, трех пальцев кистей, включая первый;

резко выраженная контрактура или анкилозы плечевых, локтевых, лучезапястных суставов верхних конечностей или тазобедренных, коленных, голеностопных суставов нижних конечностей в функционально невыгодном положении (в случае невозможности эндопротезирования);

злокачественные новообразования, в частности лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (с метастазами и рецидивами; тяжелое общее состояние с выраженными проявлениями интоксикации, кахексии и распадом опухоли);

болезни органов дыхания с прогредиентным течением, сопровождающиеся стойкой легочной недостаточностью III степени, в сочетании с недостаточностью кровообращения II-III степеней;

заболевания почек IV и V степеней, лечащихся путем применения программного гемодиализа;

заболевания сердечно-сосудистой системы, которые привели к недостаточности кровообращения ІІБ-ІІІ степеней при неэффективности реабилитационных мероприятий;

болезни центральной и периферической нервной системы с прогрессирующим течением и последствиями травм и других поражений нервной системы с необратимыми, значительно выраженными нарушениями двигательных, речевых и зрительных функций (верхняя или нижняя параплегия, гемиплегия, выраженная атаксия, тотальная афазия и т.д.);

психические расстройства со стойкими, значительно выраженными психопатологическими синдромами (деменция; олигофрения: идиотия, имбецильность; слабоумие вследствие шизофрении и эпилепсии);

двусторонний анофтальм (отсутствие глаз, врожденные рудиментарные глазные яблоки);

полная слепота или концентрическое сужение полей зрения до 10 градусов от точки фиксации на оба глаза;

сочетание слепоты на оба глаза (корректированная острота зрения ниже 0,1 или концентрическое сужение полей зрения до 25 градусов от точки фиксации) с общей соматической патологией или с ампутациями нижних конечностей на уровне бедра, одной верхней конечности или полной глухотой;

слепота (острота зрения с переносной коррекцией менее 0,05 или концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов от точки фиксации) на оба глаза вследствие стойких необратимых изменений.

Трудоустройство или мобилизация лиц с инвалидностью. Фото: Shutterstock

Самое важное — лица с инвалидностью I, II и III группы могут присоединиться к рядам ВСУ исключительно по добровольному согласию, принудительная мобилизация на общих основаниях для них невозможна.

Кроме того, как отмечают врачи, как правило, на военную службу принимают лиц, имеющих инвалидность III, реже II группы, поскольку они имеют травмы, заболевания, нарушения, позволяющие выполнять определенные виды работ. В то время как лица с инвалидностью I группы частично или полностью потеряли трудоспособность и нуждаются в постоянной опеке.

Критериями установления I группы инвалидности является степень утраты здоровья, что влечет за собой ограничение одной или нескольких категорий жизнедеятельности лица в значительной III степени:

неспособность к самообслуживанию или полная зависимость от других лиц;

неспособность к передвижению или полная зависимость от других лиц;

неспособность к ориентации (дезориентация);

неспособность к общению;

неспособность контролировать свое поведение;

значительные ограничения обучаемости;

неспособность к отдельным видам трудовой деятельности.

При этом лица с инвалидностью I группы со значительно выраженным ограничением жизнедеятельности могут обучаться и проводить различные виды трудовой деятельности при их обеспечении средствами компенсации физических дефектов или нарушенных функций организма, осуществления реабилитационных мероприятий, создания при необходимости специальных условий труда, в том числе дома.

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