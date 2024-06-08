Мобілізація в Україні — хто має доступ до даних у реєстрі Оберіг

Особисті дані українців в реєстрі Оберіг можна відстежити — хто може це зробити
Весною 2024 року у повну силу почав працювати реєстр військовозобов'язаних, призовників та резервістів Оберіг. Це електронна база даних, у якій зберігається інформація щодо всіх перерахованих осіб. Вона створена для ведення військового обліку і наповнюється автоматично інформацією з різних державних реєстрів, а також даними, зібраними працівниками ТЦК та СП, за допомогою ЦНАП або "Резерв+". Проте наскільки це безпечно і хто може мати доступ до даних українців?
Роз'яснення надали на офіційному сайті Міністерства оборони України.
Хто має доступ до даних реєстру Оберіг
Відповідно, до інформації Міноборони, на сьогодні доступ до бази мають:
- Міністерство оборони України;
- Генеральний штаб ЗСУ;
- Служба безпеки України;
- Служба зовнішньої розвідки;
- ТЦК та СП.
Варто зауважити, що нині у військовозобов'язаних також є можливість перевірити інформацію про себе, яка міститься в реєстрі Оберіг. Це можна зробити через електронний кабінет "Резерв+".
Які дані містяться у реєстрі
Наступні дані містяться в Оберіг, відповідно цю інформацію про себе бачитиме людина в електронному кабінеті:
- прізвище, ім’я, по батькові;
- вид обліку / дата зняття (виключений);
- категорія обліку;
- дата народження;
- місце проживання;
- відомості про освіту, спеціалізацію;
- відстрочка / бронювання / дата закінчення;
- постанова ВЛК / дата ВЛК;
- звання;
- код і найменування військово-облікової спеціальності;
- Реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- унікальний номер у системі Оберіг;
- ТЦК та СП, де перебуває на обліку;
- чи перебуває в розшуку.
Якщо певні дані некоректні, людина зможе звернутися до служби підтримки для актуалізації або для отримання алгоритму для зміни цих даних.
Хто може змінити дані в реєстрі Оберіг
Змінювати будь-які облікові дані в реєстрі мають право тільки уповноважені працівники ТЦК та СП. Крім того, кожна така зміна підписується особистим електронним ключем оператора.
Раніше ми писали, що у Міноборони розвінчали міфи про застосунок "Резерв+".
Нагадаємо, ми розповідали, як виправити невідповідність даних у паперових документах та реєстрі Оберіг.
Також ми інформували, що в Україні замість військового квитка запровадять QR-код.
Читайте Новини.LIVE!