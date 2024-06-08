Мобілізація в Україні — хто має доступ до даних у реєстрі Оберіг

Співробітники ТЦК та СП на робочому місці. Фото: Регіональне управління Сил ТрО "Схід" ЗСУ/Facebook

Весною 2024 року у повну силу почав працювати реєстр військовозобов'язаних, призовників та резервістів Оберіг. Це електронна база даних, у якій зберігається інформація щодо всіх перерахованих осіб. Вона створена для ведення військового обліку і наповнюється автоматично інформацією з різних державних реєстрів, а також даними, зібраними працівниками ТЦК та СП, за допомогою ЦНАП або "Резерв+". Проте наскільки це безпечно і хто може мати доступ до даних українців?

Роз'яснення надали на офіційному сайті Міністерства оборони України.

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Хто має доступ до даних реєстру Оберіг

Відповідно, до інформації Міноборони, на сьогодні доступ до бази мають:

Міністерство оборони України;

Генеральний штаб ЗСУ;

Служба безпеки України;

Служба зовнішньої розвідки;

ТЦК та СП.

Варто зауважити, що нині у військовозобов'язаних також є можливість перевірити інформацію про себе, яка міститься в реєстрі Оберіг. Це можна зробити через електронний кабінет "Резерв+".

Чоловік дивиться дані про себе в Оберіг. Колаж: Новини.LIVE

Які дані містяться у реєстрі

Наступні дані містяться в Оберіг, відповідно цю інформацію про себе бачитиме людина в електронному кабінеті:

прізвище, ім’я, по батькові;

вид обліку / дата зняття (виключений);

категорія обліку;

дата народження;

місце проживання;

відомості про освіту, спеціалізацію;

відстрочка / бронювання / дата закінчення;

постанова ВЛК / дата ВЛК;

звання;

код і найменування військово-облікової спеціальності;

Реєстраційний номер облікової картки платника податків;

Реєстраційний номер облікової картки платника податків; унікальний номер у системі Оберіг;

ТЦК та СП, де перебуває на обліку;

чи перебуває в розшуку.

Якщо певні дані некоректні, людина зможе звернутися до служби підтримки для актуалізації або для отримання алгоритму для зміни цих даних.

Хто може змінити дані в реєстрі Оберіг

Змінювати будь-які облікові дані в реєстрі мають право тільки уповноважені працівники ТЦК та СП. Крім того, кожна така зміна підписується особистим електронним ключем оператора.

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