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Особисті дані українців в реєстрі Оберіг можна відстежити — хто може це зробити

8 червня 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — хто має доступ до даних у реєстрі Оберіг
Співробітники ТЦК та СП на робочому місці. Фото: Регіональне управління Сил ТрО "Схід" ЗСУ/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Весною 2024 року у повну силу почав працювати реєстр військовозобов'язаних, призовників та резервістів Оберіг. Це електронна база даних, у якій зберігається інформація щодо всіх перерахованих осіб. Вона створена для ведення військового обліку і наповнюється автоматично інформацією з різних державних реєстрів, а також даними, зібраними працівниками ТЦК та СП, за допомогою ЦНАП або "Резерв+". Проте наскільки це безпечно і хто може мати доступ до даних українців?

Роз'яснення надали на офіційному сайті Міністерства оборони України.

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Хто має доступ до даних реєстру Оберіг

Відповідно, до інформації Міноборони, на сьогодні доступ до бази мають:

  • Міністерство оборони України;
  • Генеральний штаб ЗСУ;
  • Служба безпеки України;
  • Служба зовнішньої розвідки;
  • ТЦК та СП.

Варто зауважити, що нині у військовозобов'язаних також є можливість перевірити інформацію про себе, яка міститься в реєстрі Оберіг. Це можна зробити через електронний кабінет "Резерв+".

 

Хто має доступ до даних реєстру Оберіг
Чоловік дивиться дані про себе в Оберіг. Колаж: Новини.LIVE

Які дані містяться у реєстрі

Наступні дані містяться в Оберіг, відповідно цю інформацію про себе бачитиме людина в електронному кабінеті: 
  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • вид обліку / дата зняття (виключений);
  • категорія обліку;
  • дата народження;
  • місце проживання;
  • відомості про освіту, спеціалізацію;
  • відстрочка / бронювання / дата закінчення;
  • постанова ВЛК / дата ВЛК;
  • звання;
  • код і найменування військово-облікової спеціальності;
  • Реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • унікальний номер у системі Оберіг;
  • ТЦК та СП, де перебуває на обліку;
  • чи перебуває в розшуку.

Якщо певні дані некоректні, людина зможе звернутися до служби підтримки для актуалізації або для отримання алгоритму для зміни цих даних.

Хто може змінити дані в реєстрі Оберіг

Змінювати будь-які облікові дані в реєстрі мають право тільки уповноважені працівники ТЦК та СП. Крім того, кожна така зміна підписується особистим електронним ключем оператора.

Раніше ми писали, що у Міноборони розвінчали міфи про застосунок "Резерв+".

Нагадаємо, ми розповідали, як виправити невідповідність даних у паперових документах та реєстрі Оберіг.

Також ми інформували, що в Україні замість військового квитка запровадять QR-код.

військовозобов'язані
Міноборони
мобілізація
реєстр Оберіг
персональні дані

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