Мобілізація в Україні — чи потрібно оновлювати дані тим, кому немає 25 років

Співробітник ТЦК виписує повістку молодому хлопцю. Скриншот з відео на Youtube

З 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, який зокрема зобов'язує військовозобов'язаних чоловіків оновити свої військово-облікові дані впродовж 60 календарних днів. Зробити це можна через ЦНАП, Резерв+ або безпосередньо у ТЦК та СП.

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Чи треба оновлювати військово-облікові дані особам, яким ще не виповнилося 25 років? На це питання відповіли у Міністерстві оборони України на офіційному сайті.

Так, у розділі запитань – відповідей зазначається, що чоловіки, яким ще немає 25 років, все одно необхідно оновлювати свої дані, оскільки це мають зробити всі ті, хто вже досягнув повноліття.

Таким чином, якщо особі виповнилося 18 років вона має перебувати на військовому обліку і вчасно оновлювати свої військово-облікові дані.

Варто зауважити, що відповідно до ст. 14 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", усі громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік.

Юнаки, які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщаються за місцем реєстрації за допомогою повісток, для прибуття в ТЦК та постановки на військовий облік.

Важливо: 2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Відтепер призовний вік знижено до 25 років. Це означає, що мобілізувати до лав ЗСУ можуть чоловіків з 25 років.

Раніше ми писали, чи повинні заброньовані від мобілізації оновлювати свої військово-облікові дані.

Нагадаємо, ми розповідали, що робити, якщо ТЦК безпідставно відмовляє у відстрочці.

Також ми інформували, за якої умови потрібно оновити дані безпосередньо в ТЦК.