Мобилизация в Украине — кто имеет доступ к данным в реестре Оберіг

Личные данные украинцев в реестре Оберіг можно отследить — кто может это сделать
Весной 2024 года в полную силу начал работать реестр военнообязанных, призывников и резервистов Оберіг. Это электронная база данных, в которой хранится информация по всем перечисленным лицам. Она создана для ведения военного учета и наполняется автоматически информацией из разных государственных реестров, а также данными, собранными работниками ТЦК и СП, с помощью ЦНАП или "Резерв+". Однако насколько это безопасно и кто может иметь доступ к данным украинцев?
Разъяснение предоставили на официальном сайте Министерства обороны Украины.
Кто имеет доступ к данным реестра Оберіг
Соответственно информации Минобороны, на сегодня доступ к базе имеют:
- Министерство обороны Украины;
- Генеральный штаб ВСУ;
- Служба безопасности Украины;
- Служба внешней разведки;
- ТЦК и СП.
Следует заметить, что в настоящее время у военнообязанных также есть возможность проверить информацию о себе, которая содержится в реестре Оберіг. Это можно сделать через электронный кабинет "Резерв+".
Какие данные содержатся в реестре
Следующие данные содержатся в Оберіг, соответственно эту информацию о себе будет видеть человек в электронном кабинете:
- фамилия, имя, отчество;
- вид учета/дата снятия (исключения);
- категория учета;
- дата рождения;
- место жительства;
- сведения об образовании, специализации;
- отсрочка/бронирование/дата окончания;
- постановление ВВК/дата ВВК;
- звание;
- код и наименование военно-учетной специальности;
- Регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;
- уникальный номер в системе Оберіг;
- ТЦК и СП, где состоит на учете;
- находится ли в розыске.
Если определенные данные некорректны, человек сможет обратиться в службу поддержки для актуализации или для получения алгоритма изменения этих данных.
Кто может изменить данные в реестре Оберіг
Изменять любые учетные данные в реестре имеют право только уполномоченные работники ТЦК и СП. Кроме того, каждое такое изменение подписывается личным электронным ключом оператора.
Ранее мы писали, что в Минобороны развенчали мифы о приложении "Резерв+".
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