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Личные данные украинцев в реестре Оберіг можно отследить — кто может это сделать

8 июня 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — кто имеет доступ к данным в реестре Оберіг
Сотрудники ТЦК и СП на рабочем месте. Фото: Региональное управление Сил ТрО "Восток" ВСУ/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Весной 2024 года в полную силу начал работать реестр военнообязанных, призывников и резервистов Оберіг. Это электронная база данных, в которой хранится информация по всем перечисленным лицам. Она создана для ведения военного учета и наполняется автоматически информацией из разных государственных реестров, а также данными, собранными работниками ТЦК и СП, с помощью ЦНАП или "Резерв+". Однако насколько это безопасно и кто может иметь доступ к данным украинцев?

Разъяснение предоставили на официальном сайте Министерства обороны Украины.

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Кто имеет доступ к данным реестра Оберіг

Соответственно информации Минобороны, на сегодня доступ к базе имеют:

  • Министерство обороны Украины;
  • Генеральный штаб ВСУ;
  • Служба безопасности Украины;
  • Служба внешней разведки;
  • ТЦК и СП.

Следует заметить, что в настоящее время у военнообязанных также есть возможность проверить информацию о себе, которая содержится в реестре Оберіг. Это можно сделать через электронный кабинет "Резерв+".

 

Кто имеет доступ к данным реестра Оберіг
Мужчина смотрит данные о себе в Оберіг. Коллаж: Новини.LIVE

Какие данные содержатся в реестре

Следующие данные содержатся в Оберіг, соответственно эту информацию о себе будет видеть человек в электронном кабинете:
  • фамилия, имя, отчество;
  • вид учета/дата снятия (исключения);
  • категория учета;
  • дата рождения;
  • место жительства;
  • сведения об образовании, специализации;
  • отсрочка/бронирование/дата окончания;
  • постановление ВВК/дата ВВК;
  • звание;
  • код и наименование военно-учетной специальности;
  • Регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;
  • уникальный номер в системе Оберіг;
  • ТЦК и СП, где состоит на учете;
  • находится ли в розыске.

Если определенные данные некорректны, человек сможет обратиться в службу поддержки для актуализации или для получения алгоритма изменения этих данных.

Кто может изменить данные в реестре Оберіг

Изменять любые учетные данные в реестре имеют право только уполномоченные работники ТЦК и СП. Кроме того, каждое такое изменение подписывается личным электронным ключом оператора.

Ранее мы писали, что в Минобороны развенчали мифы о приложении "Резерв+".

Напомним, мы рассказывали, как исправить несоответствие данных в бумажных документах и реестре Оберіг.

Также мы информировали, что в Украине вместо военного билета введут QR-код.

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Минобороны
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