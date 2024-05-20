В Україні введуть QR-код, який можна використовувати замість військового квитка - Арахамія

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: Верховна Рада України

Військовозобов’язані матимуть можливість згенерувати QR-код після отримання штрих-коду від ТЦК та СП, який можна буде носити з собою замість військового квитка. Система працюватиме за аналогією з COVID-сертифікатом.

Про це повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу", член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія у Telegram у понеділок, 20 травня.

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За даними Міністерства оборони, станом на 20 травня, 2944 осіб оновили свої персональні дані у ТЦК та СП, 3703 — у ЦНАПах.

Найбільше військовозобов'язаних оновлюють свої дані через "Резерв+" платформу — 415 094 українців.

"Наступний крок — генерація QR коду, який буде заміною необхідності носити з собою військовий квиток. Він працюватиме за аналогією з COVID-сертифікатом", — зауважив Арахамія.

Скриншот публікації Давида Арахамії у Telegram

"Резерв+" — український мобільний застосунок, що дає змогу військовозобов'язаним оновити свої облікові дані та отримати інформацію щодо себе в реєстрі "Оберіг". Виконує роль електронного кабінету для військовозобов'язаного. Доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market.

Нагадаємо, що військові комісари передали до Національної поліції України інформацію про 94,5 тисяч осіб, які ухиляються від явки до Територіальних центрів комплектування.

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