Відстрочка від мобілізації - розшук людини з відстрочкою

Громадянин в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Якщо громадянина оголосили у розшук після оформлення відстрочки від мобілізації, він має звернутися до територіального центру комплектування, щоб вирішити цю ситуацію. Якщо оголошення у розшук безпідставне, то потрібно вимагати видалення інформації про розшук у реєстрі "Оберіг".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Розшук під час відстрочки

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, під час якого частину громадян оголосили у розшук за порушення військового обліку.

До юристів звернувся громадянин, який, за його словами, оформив відстрочку від мобілізації, але згодом виявилося, що він перебуває у розшуку ТЦК.

Чоловік поцікавився, що робити у такій ситуації.

"В такому випадку потрібно подавати письмовий запит до ТЦК з вимогою надати пояснення, на якій підставі особа є оголошеною у розшук", — підкреслив у відповіді юрист Владислав Дерій.

Як виправити ситуацію із безпідставним розшуком

Якщо оголошення у розшук буде визнане законним, то громадянину доведеться відвідати територіальний центр комплектування і вирішити це питання.

"Якщо ж розшук оголошений безпідставно — то потрібно вимагати виправити інформацію в реєстрі "Оберіг", — пояснив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, як самостійно знятися з розшуку територіального центру комплектування.