Отсрочка от мобилизации - розыск человека с отсрочкой

Гражданин в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Если гражданина объявили в розыск после оформления отсрочки от мобилизации, он должен обратиться в территориальный центр комплектования, чтобы решить эту ситуацию. Если объявление в розыск безосновательное, то нужно требовать удаления информации о розыске в реестре "Оберіг".

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Розыск во время отсрочки

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, во время которого часть граждан объявили в розыск за нарушение воинского учета.

К юристам обратился гражданин, который, по его словам, оформил отсрочку от мобилизации, но впоследствии оказалось, что он находится в розыске ТЦК.

Мужчина поинтересовался, что делать в такой ситуации.

"В таком случае нужно подавать письменный запрос в ТЦК с требованием предоставить объяснения, на каком основании лицо является объявленным в розыск", — подчеркнул в ответе юрист Владислав Дерий.

Как исправить ситуацию с безосновательным розыском

Если объявление в розыск будет признано законным, то гражданину придется посетить территориальный центр комплектования и решить этот вопрос.

"Если же розыск объявлен безосновательно — то нужно требовать исправить информацию в реестре "Оберіг", — пояснил Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, как безопасно проверить себя на розыск ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, как самостоятельно сняться с розыска территориального центра комплектования.