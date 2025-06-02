Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Мобилизация Лицо с отсрочкой объявили в розыск — что делать

Лицо с отсрочкой объявили в розыск — что делать

Ua en ru
Дата публикации 2 июня 2025 20:00
Отсрочка от мобилизации - розыск человека с отсрочкой
Гражданин в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Если гражданина объявили в розыск после оформления отсрочки от мобилизации, он должен обратиться в территориальный центр комплектования, чтобы решить эту ситуацию. Если объявление в розыск безосновательное, то нужно требовать удаления информации о розыске в реестре "Оберіг".

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама
Читайте также:

Розыск во время отсрочки

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, во время которого часть граждан объявили в розыск за нарушение воинского учета.

К юристам обратился гражданин, который, по его словам, оформил отсрочку от мобилизации, но впоследствии оказалось, что он находится в розыске ТЦК.

Мужчина поинтересовался, что делать в такой ситуации.

"В таком случае нужно подавать письменный запрос в ТЦК с требованием предоставить объяснения, на каком основании лицо является объявленным в розыск", — подчеркнул в ответе юрист Владислав Дерий.

Как исправить ситуацию с безосновательным розыском

Если объявление в розыск будет признано законным, то гражданину придется посетить территориальный центр комплектования и решить этот вопрос.

"Если же розыск объявлен безосновательно — то нужно требовать исправить информацию в реестре "Оберіг", — пояснил Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, как безопасно проверить себя на розыск ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, как самостоятельно сняться с розыска территориального центра комплектования.

мобилизация отсрочка ТЦК и СП военнообязанные розыск
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /