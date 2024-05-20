Вручення повістки на вулиці. Фото: Цензор.НЕТ

У Кабінеті міністрів ухвалили постанову, що роботодавці зможуть вручати повістки своїм працівникам. Відповідно до порядку проведень та організації військового обліку призовників, затвердженого постановою Кабінету міністрів, представники виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, роботодавці, керівники підприємств здійснюють оповіщення та ознайомлення із наказами про прибуття у ТЦК.

Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в понеділок, 20 травня.

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Як відзначив Лазуткін, згідно з положенням щодо порядку організації та введення військового обліку, повістки військовозобов'язаним можуть видавати:

представники виконавчих органів, сільських, селищних, міських рад;

роботодавці;

керівники підприємств, установ й організацій.

Таким чином, роботодавці та керівники підприємств зможуть видавати військові повістки своїм працівникам. Але це не означає, що людину одразу призвуть на службу. Це необхідно, щоб оновити дані в ТЦК, чи поставити працівника на військовий облік.

Нагадаємо, раніше адвокат Євген Корнійчук розповів, чи зможуть мобілізувати резервістів першої черги, навіть якщо у них є бронь.

Також адвокат Роман Ухов заявив, чи може військовозобов'язаний відмовитися від вручення повістки.