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Отримання робітником повістки на роботі — у Міноборони прокоментували ймовірність

20 травня 2024 13:32
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Степан Гафтко
редактор
Роботодавці зможуть вручати повістки своїм працівникам
Вручення повістки на вулиці. Фото: Цензор.НЕТ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

У Кабінеті міністрів ухвалили постанову, що роботодавці зможуть вручати повістки своїм працівникам. Відповідно до порядку проведень та організації військового обліку призовників, затвердженого постановою Кабінету міністрів, представники виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, роботодавці, керівники підприємств здійснюють оповіщення та ознайомлення із наказами про прибуття у ТЦК.

Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в понеділок, 20 травня. 

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Чому роботодавці зможуть видавати повістки працівникам

Як відзначив Лазуткін, згідно з положенням щодо порядку організації та введення військового обліку, повістки військовозобов'язаним можуть видавати:

  • представники виконавчих органів, сільських, селищних, міських рад;
  • роботодавці;
  • керівники підприємств, установ й організацій.

Таким чином, роботодавці та керівники підприємств зможуть видавати військові повістки своїм працівникам. Але це не означає, що людину одразу призвуть на службу. Це необхідно, щоб оновити дані в ТЦК, чи поставити працівника на військовий облік.

Нагадаємо, раніше адвокат Євген Корнійчук розповів, чи зможуть мобілізувати резервістів першої черги, навіть якщо у них є бронь.

Також адвокат Роман Ухов заявив, чи може військовозобов'язаний відмовитися від вручення повістки.  

закон
ЗСУ
армія
мобілізація
повістки
бронювання

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