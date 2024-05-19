Працівники ТЦК та СП зупинили чоловіка. Ілюстративне фото: Одеський ТЦК

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Деякі військовозобов'язані отримують бронювання. Адвокат Євген Корнійчук відповів, чи можуть мобілізувати з оперативного резерву I категорії, якщо є бронь.

Свою відповідь адвокат написав на порталі Юристи.UA у неділю, 19 травня.

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Адвокат зазначив, якщо військовозобов'язаний має наказ Мінекономіки про бронювання, то інформація про те, що людина зарахована до оперативного резерву I категорії не має значення.

"Є лист Міністерства оборони, де зазначено дефіцитні ВОС, які повинні враховувати Міністерство економіки для видачі наказу про бронювання. Тому, якщо ви маєте наказ про ваше бронювання, вам нічого не загрожує", — наголосив Корнійчук.

За його словами, відмовити у броні може міністерство, у ТЦК таких повноважень немає.

Нагадаємо, у Міноборони заявили, що українці, які до 4 травня 2024 року були визначені як обмежено придатні для військової служби, мають пройти повторний медичний огляд. У відомстві підкреслили, що автоматичне визначення придатності або непридатності до служби не передбачено законодавством.

Також представники місцевих виконавчих органів та роботодавці, а також керівники підприємств і організацій, тепер можуть видавати повістки своїм працівникам. Це буде проходити у рамках процесу оповіщення.