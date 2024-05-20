Вручение повестки на улице. Фото: Цензор.НЕТ

В Кабинете министров утвердили постановление, что работодатели смогут вручать повестки своим работникам. Согласно порядку проведения и организации военного учета призывников, утвержденного постановлением Кабинета министров, представители исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов, работодатели, руководители предприятий осуществляют оповещение и ознакомление с приказами о прибытии в ТЦК.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в понедельник, 20 мая.

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Почему работодатели смогут выдавать повестки работникам

Как отметил Лазуткин, согласно положению о порядке организации и введении военного учета, повестки военнообязанным могут выдавать:

представители исполнительных органов, сельских, поселковых, городских советов;

работодатели;

руководители предприятий, учреждений и организаций.

Таким образом, работодатели и руководители предприятий смогут издавать военные повестки своим работникам. Но это не значит, что человека сразу призовут на службу. Это необходимо, чтобы обновить данные в ТЦК или поставить работника на военный учет.

Напомним, ранее адвокат Евгений Корнийчук рассказал, смогут ли мобилизовать резервистов первой очереди, даже если у них есть бронь.

Также адвокат Роман Ухов заявил, может ли военнообязан отказаться от вручения повестки .