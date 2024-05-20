Получение работникам повестки на работе — в Минобороны прокомментировали вероятность
В Кабинете министров утвердили постановление, что работодатели смогут вручать повестки своим работникам. Согласно порядку проведения и организации военного учета призывников, утвержденного постановлением Кабинета министров, представители исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов, работодатели, руководители предприятий осуществляют оповещение и ознакомление с приказами о прибытии в ТЦК.
Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в понедельник, 20 мая.
Почему работодатели смогут выдавать повестки работникам
Как отметил Лазуткин, согласно положению о порядке организации и введении военного учета, повестки военнообязанным могут выдавать:
- представители исполнительных органов, сельских, поселковых, городских советов;
- работодатели;
- руководители предприятий, учреждений и организаций.
Таким образом, работодатели и руководители предприятий смогут издавать военные повестки своим работникам. Но это не значит, что человека сразу призовут на службу. Это необходимо, чтобы обновить данные в ТЦК или поставить работника на военный учет.
Напомним, ранее адвокат Евгений Корнийчук рассказал, смогут ли мобилизовать резервистов первой очереди, даже если у них есть бронь.
Также адвокат Роман Ухов заявил, может ли военнообязан отказаться от вручения повестки .
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