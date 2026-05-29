Получить отсрочку из-за декрета невозможно: объяснение правоведов

Дата публикации 29 мая 2026 08:50
Мужчина с ребенком. Фото иллюстративное: genderculturecentre.org

В Украине мужчины так же, как и женщины, имеют право на декретный отпуск. После рождения ребенка отец может взять кратковременный оплачиваемый декрет или отпуск, который продлится, пока малышу не исполнится три года. Правда, декретный отпуск — не является основанием для получения отсрочки.

Об этом сообщили на портале "Юристи.UA", передает Новини.LIVE.

Могут ли получить отсрочку мужчины, которые находятся в декрете

К правоведам обратился киевлянин Максим. Мужчина спросил, можно ли, оформив декретный отпуск, получить отсрочку от мобилизации. Юрист Владислав Дерий отметил, что об основаниях для предоставления отсрочки говорится в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"  — декретного отпуска в этом перечне нет.

Аналогичный ответ дал и адвокат Юрий Айвазян. Ссылаясь на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", он отметил: "Нет, при таких условиях мужчина отсрочку не получит. Есть другие основания... Возможно, что-то из того Вам и подойдет".

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристи.UA" сообщал, что многодетные родители имеют право на отсрочку. Не являются исключением и те, чьи дети родились не в одном браке. Правда, в таком случае может понадобиться судебное решение.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны писал, что ученые могут получить отсрочку дистанционно. С недавних пор услуга доступна в приложении "Резерв+". Воспользоваться ею могут как представители научных учреждений, так и те, кто работает в вузах. 

мобилизация декрет отсрочка
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
