Мобілізаційний вік в Україні: Паліса заявив про відсутність змін

Павло Паліса. Фото: Павло Паліса/Facebook

В Офісі президента України заявили, що не мають інформації про плани знизити верхню межу мобілізаційного віку до 55 років. Заступник керівника ОП Павло Паліса водночас підтримав чітко визначений термін військової служби та поступовий перехід України до контрактної армії.

Про це Павло Паліса заявив під час спілкування з журналістами Liga.net, передає Новини.LIVE.

Реклама

Що кажуть в Офісі президента про мобілізаційний вік

Павло Паліса заявив журналістам, що йому нічого не відомо про рішення чи підготовку змін, які передбачали б зниження верхньої межі мобілізаційного віку в Україні до 55 років.

"Щодо зменшення верхньої межі мобілізаційного віку до 55 років я нічого не чув. Наразі таких планів, наскільки мені відомо, немає", — сказав заступник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, що наразі в Україні мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років. Зміна верхньої вікової межі могла б безпосередньо вплинути на кількість громадян, яких держава може залучати до військової служби.

Читайте також:

Водночас обмеження мобілізаційного віку могло б змінити структуру комплектування Сил оборони. Це також пов'язано з дискусією про поступовий перехід від широкої мобілізаційної моделі до системи, у якій більшу роль відіграватиме контрактна служба.

Паліса підтримав чіткий термін військової служби

Також Павло Паліса висловився за встановлення зрозумілого терміну військової служби. За його словами, над вирішенням цього питання продовжують працювати, а відповідний підхід підтримує і президент України Володимир Зеленський.

"Щодо термінів служби, я абсолютно підтримую чіткий і зрозумілий термін служби. Це підтримує Президент, і ми постійно шукаємо формат вирішення цього питання", — зазначив Паліса.

Він також заявив, що є прихильником контрактної армії, адже на його думку, Україна має поступово рухатися в цьому напрямку.

"Я прихильник контрактної армії, і ми до цього маємо поступово йти", — сказав представник Офісу президента.

Хто говорив про можливе зниження віку мобілізації

Дискусія щодо можливого обмеження мобілізації громадян старшого віку активізувалася після заяв народного депутата Романа Костенка.

У серпні секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко повідомив, що Генеральний штаб нібито обговорює можливість обмежити мобілізацію громадян старше 50 або 55 років. Раніше народний депутат також заявляв про підготовку владою "радикальних" змін у системі мобілізації, які можуть стосуватися призовного віку.

Новини.LIVE писали, що українським ветеранам і ветеранкам більше не потрібно мати при собі паперове посвідчення, щоб підтвердити свій статус. Понад мільйон ветеранів уже користуються електронним документом у державному застосунку "Дія", який має таку саму практичну силу для отримання передбачених законом пільг і послуг.

Новини.LIVE інформували, що у вересні грошове забезпечення українських військовослужбовців визначатиметься їхньою посадою, військовим званням, тривалістю служби та характером виконуваних завдань. Окрім базових виплат, військові можуть отримувати додаткові винагороди за участь у бойових діях та виконання спеціальних завдань.