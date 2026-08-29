Мобилизационный возраст в Украине: Палиса заявил об отсутствии изменений

Павел Палиса. Фото: Павел Палиса/Facebook

В Офисе президента Украины заявили, что не располагают информацией о планах по снижению верхнего предела мобилизационного возраста до 55 лет. Заместитель главы ОП Павел Палиса при этом высказался в поддержку четко определенного срока военной службы и постепенного перехода Украины к контрактной армии.

Об этом Павел Палиса заявил во время общения с журналистами Liga.net, передает Новини.LIVE.

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Что говорят в Офисе президента о мобилизационном возрасте

Павел Палиса заявил журналистам, что ему ничего не известно о решении или подготовке изменений, которые предусматривали бы снижение верхнего предела мобилизационного возраста в Украине до 55 лет.

"О снижении верхнего предела мобилизационного возраста до 55 лет я ничего не слышал. На данный момент таких планов, насколько мне известно, нет", — сказал заместитель главы Офиса президента.

Напомним, что в настоящее время в Украине подлежат мобилизации военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Изменение верхнего возрастного предела могло бы напрямую повлиять на количество граждан, которых государство может привлекать к военной службе.

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В то же время ограничение мобилизационного возраста могло бы изменить структуру комплектования Сил обороны. Это также связано с дискуссией о постепенном переходе от широкой мобилизационной модели к системе, в которой большую роль будет играть контрактная служба.

Палиса поддержал четкий срок военной службы

Также Павел Палиса высказался за установление четкого срока военной службы. По его словам, над решением этого вопроса продолжают работать, а соответствующий подход поддерживает и президент Украины Владимир Зеленский.

"Что касается сроков службы, я полностью поддерживаю четкий и понятный срок службы. Это поддерживает президент, и мы постоянно ищем формат решения этого вопроса", — отметил Палиса.

Он также заявил, что является сторонником контрактной армии, ведь , по его мнению, Украина должна постепенно двигаться в этом направлении.

"Я сторонник контрактной армии, и мы должны постепенно двигаться к этому", — сказал представитель Офиса президента.

Кто говорил о возможном снижении возраста мобилизации

Дискуссия о возможном ограничении мобилизации граждан старшего возраста активизировалась после заявлений народного депутата Романа Костенко.

В августе секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что Генеральный штаб якобы обсуждает возможность ограничить мобилизацию граждан старше 50 или 55 лет. Ранее народный депутат также заявлял о подготовке властями "радикальных" изменений в системе мобилизации, которые могут касаться призывного возраста.

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