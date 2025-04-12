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Паліса заявив, що служити мають всі чоловіки і жінки

12 квітня 2025 23:49
Анастасія Писаненко - редактор
Мобілізація в Україні — Паліса заявив, що служити мають всі чоловіки і жінки
Павло Паліса. Фото: Facebook Павла Паліси
Анастасія Писаненко - редактор

У час військової загрози Україні було б доцільно розглянути розширення збройних сил. Для того, щоб бути готовими до будь-яких викликів у майбутньому, служити повинні всі — і чоловіки, і жінки.

Про це заявив заступник голови Офісу президента України Павло Паліса в інтерв’ю Bihus.Info.

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У майбутньому служити мають і чоловіки, і жінки

"Це моя думка, я не впевнений, що її Офіс загалом розділяє, але, можливо, у тих умовах, в яких ми залишаємося і прогнозовано найближчі 10-20-30 років будемо залишатися... Тобто сусід у нас той, який хоче нас знищити фізично, він свої наміри не залишить. Можливо, він їх відкладе десь на потім", — сказав Паліса.

Продовжуючи відповідь, він зазначив, що з урахуванням тих умов і досвіду, який ми здобули, "було б абсолютно логічно глибше розглянути питання масштабування збройних сил у разі військової загрози".

"Нам з цим прийдеться жити, з розумінням того, що все може повторитися, якщо ми не будемо достатньо сильні. Для того, щоб бути достатньо сильними і не мати таких нюансів із залученням громадян до війська, мені здається, треба продумати певний перехідний період для того, щоб у громадян було чітке розуміння того, що служити повинні всі", — сказав заступник голови ОП.

Паліса підкреслив, що захист держави — це обов'язок громадян, закріплений у Конституції. Він також зазначив, що Україні слід розглянути досвід Ізраїлю. Зокрема, якщо громадянин має намір отримувати державні посади, освіту або претендує на виплати з бюджету, він повинен виконувати службу.

"Окей, там мінімальний контракт, нехай річний. І чоловіки, і жінки в армії. Тим більше в сучасній армії є купа різної роботи для всіх людей. А за цей час вони пройдуть базову загальну військову підготовку, зрозуміють, як працює армійська система. Зможуть вже абсолютно свідомо стати у резерв в той же самий підрозділ, в той колектив де вона служить. Що чоловіки, що жінки, в них буде більше розуміння, що таке Збройні сили", — сказав Паліса.

Заступник глави ОП також наголосив, що, якщо ми прагнемо побудувати державу, в якій наші діти будуть щасливими, то повинні бути готові її захищати. Це розуміння, за його словами, має передаватися від покоління до покоління.

"Ми хочемо бути успішними в майбутньому. Настільки сильними, що ніяк із сусідів чи нестабільних особистостей просто не подумає, що можна повторити 2022 рік", — додав він.

Раніше командир 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Шаміль Крутков заявив, що Україні доведеться мобілізувати чоловіків віком з 18 років.

Також старший лейтенант Олександр Матяш повідомляв про те, як варто змінити підхід до навчання мобілізованих. За його словами, їх варто ділити на категорії.

Офіс президента ЗСУ мобілізація
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