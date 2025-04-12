Мобілізація з 18 років — у 93-ї ОМБр дали невтішний прогноз

Командир 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Шаміль Крутков. Фото: скриншот

Україні доведеться мобілізувати чоловіків віком з 18 років. Проводити посилену мобілізацію потрібно було зробити ще з початку повномасштабного вторгнення.

Про це заявив командир 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Шаміль Крутков в інтерв'ю Слідство.Інфо в суботу, 12 квітня.

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Мобілізація з 18 років в Україні

"Я твердо переконаний, що ми будемо мобілізовувати з 18 років. На жаль, це реалії з якими нам, можливо, доведеться стикнутись. Але, швидше за все, як показує практика, ми почнемо мобілізовувати їх тоді, коли вже треба було зробити ще вчора", — зазначив Крутков.

Командир додав, що проводити "добровільно-примусову" мобілізацію потрібно було з початку війни. Крутков наголошує, що всі розраховували на патріотів, але їх недостатньо для зупинки російської армії.

Нагадаємо, раніше офіцер 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Ілля Самойленко назвав ганьбою ставлення до мобілізації в Україні. Йдеться про чоловіків, які уникають призову на службу.

Також старший лейтенант Олександр Матяш повідомляв про те, як варто змінити підхід до навчання мобілізованих. За його словами, їх варто ділити на категорії.