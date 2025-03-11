Повернення з СЗЧ — час перебування у резервному батальйоні

Військовослужбовці на полігоні. Фото: 130-й батальйон ТрО

Після повернення із СЗЧ військовослужбовця зараховують до резервного батальйону. Формальних термінів перебування у цьому підрозділі немає, а на практиці військовий може перебувати у резерві від кількох тижнів до кількох місяців.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Резервний батальйон після СЗЧ

Юрист Владислав Дерій пояснив, як відбуватиметься повернення військовослужбовця до Збройних сил України після СЗЧ.

Такий військовий буде зарахований у резервний батальйон.

"Законодавство не передбачає чіткого фіксованого терміну перебування в резервному батальйоні", — підкреслив Дерій, коментуючи питання про термін перебування військовослужбовця після СЗЧ у резерві.

Юрист зазначив: "Резервний батальйон є тимчасовим пунктом і Ви можете залишатися там до моменту отримання запиту на переведення в конкретну військову частину".

Скільки військовий може перебувати в резерві

За словами Владислава Дерія, існують певні практичні рамки перебування військовослужбовця у резервному батальйоні.

"Це може займати від кількох днів до кількох місяців, залежно від наказів Генштабу, оперативної потреби, запитів від інших частин тощо", — зазначив юрист.

Він також додав, що права обирати собі частину військовий не має.

"Вашу подальшу службу визначає безпосереднє керівництво резервного батальйону. Якщо інша частина подасть запит на Ваше переведення, Вас можуть направити туди без Вашої згоди", — підкреслив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що чекає на воїнів, які здійснили СЗЧ, у березні 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, де служитиме військовослужбовець, який повернувся із СЗЧ.