Військово-лікарська комісія - чи треба проходити повторну ВЛК працівникам ДСНС

Якщо громадянин працює у Державній службі з надзвичайних ситуацій, його не можуть викликати на військово-лікарську комісію. Причиною є бронювання від мобілізації, яке надається працівникам ДСНС.

Військово-лікарська комісія для ДСНСників

До юристів звернувся громадянин, який працює у Державній службі з надзвичайних ситуацій і має відстрочку від мобілізації через наявність броні на робочому місці.

Чоловік поцікавився, чи потрібно йому у такій ситуації перепроходити військово-лікарську комісію.

"По-перше, ВЛК потрібно проходити за викликом ТЦК", — підкреслив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Громадянин не має самостійного обов'язку ініціювати проходження медичного огляду.

"По-друге, під час діючої відстрочки військовозобов'язані не направляються на проходження ВЛК", — зазначив Айвазян.

Тож у такій ситуації варто дочекатися повістки від ТЦК — і тільки після цього вирішувати питання щодо можливого проходження ВЛК.

Чи впливає ВЛК на бронювання

Щодо можливого впливу військово-лікарської комісії на бронювання, то, як запевнили юристи, тут громадянину можна не хвилюватися.

"ВЛК не впливає на бронювання, якщо цей процес відбувається через "Дію", — зазначив інший юрист, Владислав Дерій.

Головне, зазначив Дерій — не перебувати у розшуку ТЦК.

