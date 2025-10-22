Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Перепроходження ВЛК працівниками ДСНС — чи законно це

Перепроходження ВЛК працівниками ДСНС — чи законно це

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 12:20
Оновлено: 18:31
Військово-лікарська комісія - чи треба проходити повторну ВЛК працівникам ДСНС
Працівник ДСНС розміновує поле. Фото: ДСНС Житомирщини

Якщо громадянин працює у Державній службі з надзвичайних ситуацій, його не можуть викликати на військово-лікарську комісію. Причиною є бронювання від мобілізації, яке надається працівникам ДСНС.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама
Читайте також:

Військово-лікарська комісія для ДСНСників

До юристів звернувся громадянин, який працює у Державній службі з надзвичайних ситуацій і має відстрочку від мобілізації через наявність броні на робочому місці.

Чоловік поцікавився, чи потрібно йому у такій ситуації перепроходити військово-лікарську комісію.

"По-перше, ВЛК потрібно проходити за викликом ТЦК", — підкреслив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Громадянин не має самостійного обов'язку ініціювати проходження медичного огляду.

"По-друге, під час діючої відстрочки військовозобов'язані не направляються на проходження ВЛК", — зазначив Айвазян.

Тож у такій ситуації варто дочекатися повістки від ТЦК — і тільки після цього вирішувати питання щодо можливого проходження ВЛК.

Чи впливає ВЛК на бронювання

Щодо можливого впливу військово-лікарської комісії на бронювання, то, як запевнили юристи, тут громадянину можна не хвилюватися.

"ВЛК не впливає на бронювання, якщо цей процес відбувається через "Дію", — зазначив інший юрист, Владислав Дерій.

Головне, зазначив Дерій — не перебувати у розшуку ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з українців мав терміново пройти ВЛК.

Додамо, ми повідомляли про те, чи потрібно іти на військово-лікарську комісію, якщо документи згоріли у ТЦК.

ДСНС мобілізація бронювання відстрочка ВЛК
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації