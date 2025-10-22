Военно-врачебная комиссия - надо ли проходить повторную ВВК работникам ГСЧС

Перепрохождение ВВК работниками ГСЧС — законно ли это
Если гражданин работает в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, его не могут вызвать на военно-врачебную комиссию. Причиной является бронирование от мобилизации, которое предоставляется работникам ГСЧС.
Об этом написали на портале "Юристы.UA".
Военно-врачебная комиссия для ГСЧСников
К юристам обратился гражданин, который работает в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и имеет отсрочку от мобилизации из-за наличия брони на рабочем месте.
Мужчина поинтересовался, нужно ли ему в такой ситуации перепроходить военно-врачебную комиссию.
"Во-первых, ВВК нужно проходить по вызову ТЦК", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.
Гражданин не имеет самостоятельной обязанности инициировать прохождение медицинского осмотра.
"Во-вторых, во время действующей отсрочки военнообязанные не направляются на прохождение ВВК", — отметил Айвазян.
Поэтому в такой ситуации стоит дождаться повестки от ТЦК — и только после этого решать вопрос о возможном прохождении ВВК.
Влияет ли ВВК на бронирование
Что касается возможного влияния военно-врачебной комиссии на бронирование, то, как заверили юристы, здесь гражданину можно не волноваться.
"ВВК не влияет на бронирование, если этот процесс происходит через "Дію", — отметил другой юрист, Владислав Дерий.
Главное, отметил Дерий — не находиться в розыске ТЦК.
Напомним, мы ранее писали о том, кто из украинцев должен был срочно пройти ВВК.
Добавим, мы сообщали о том, нужно ли идти на военно-врачебную комиссию, если документы сгорели в ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!