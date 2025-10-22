Военно-врачебная комиссия - надо ли проходить повторную ВВК работникам ГСЧС

Работник ГСЧС разминирует поле. Фото: ГСЧС Житомирской области

Если гражданин работает в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, его не могут вызвать на военно-врачебную комиссию. Причиной является бронирование от мобилизации, которое предоставляется работникам ГСЧС.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Реклама

Читайте также:

Военно-врачебная комиссия для ГСЧСников

К юристам обратился гражданин, который работает в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и имеет отсрочку от мобилизации из-за наличия брони на рабочем месте.

Мужчина поинтересовался, нужно ли ему в такой ситуации перепроходить военно-врачебную комиссию.

"Во-первых, ВВК нужно проходить по вызову ТЦК", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Гражданин не имеет самостоятельной обязанности инициировать прохождение медицинского осмотра.

"Во-вторых, во время действующей отсрочки военнообязанные не направляются на прохождение ВВК", — отметил Айвазян.

Поэтому в такой ситуации стоит дождаться повестки от ТЦК — и только после этого решать вопрос о возможном прохождении ВВК.

Влияет ли ВВК на бронирование

Что касается возможного влияния военно-врачебной комиссии на бронирование, то, как заверили юристы, здесь гражданину можно не волноваться.

"ВВК не влияет на бронирование, если этот процесс происходит через "Дію", — отметил другой юрист, Владислав Дерий.

Главное, отметил Дерий — не находиться в розыске ТЦК.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из украинцев должен был срочно пройти ВВК.

Добавим, мы сообщали о том, нужно ли идти на военно-врачебную комиссию, если документы сгорели в ТЦК.