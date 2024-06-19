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Перетин кордону для знятих з військового обліку — нюанси

19 червня 2024 16:31
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Виїзд з України для знятих з військового обліку, що говорить закон 2024 року
Український громадянин на кордоні. Фото: poglyad.tv
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Тимчасово непридатні до військової служби громадяни, виключені з військового обліку, можуть виїздити за межі України. На кордоні бажано мати з собою довідку ВЛК, бо її відсутність може стати формальним приводом для відмови у перетині кордону.

Про це написав на порталі "Юристи.UA" адвокат Юрій Айвазян.

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Виїзд закордон для тимчасово непридатних

Українці, які визнані тимчасово непридатними до військової служби після 2015 року з виключенням із військового обліку, можуть виїжджати за межі України.

Для цього вони повинні мати при собі певні документи, що засвідчують право такого громадянина на перетин кордону.

Який саме документ потрібен на кордоні

Юрист Юрій Айвазян наголосив, що головним документом у такій ситуації є саме рішення військово-лікарської комісії.

"Наявність довідки ВЛК про визнання Вас непридатним до служби з виключенням з військового обліку є бажаною, оскільки прикордонники на пункті перетину кордону можуть її вимагати. За її відсутності не виключено, що це стане формальним приводом для відмови у перетині", — підкреслив юрист.

Втім, додав Айвазян, можна спробувати перетнути кордон з використанням QR-коду, який з’явився у додатку "Резерв+".

Нагадаємо, що в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення Росії. У цей особливий період військовозобов'язаним чоловікам заборонено виїжджати з країни. Проте законодавством передбачено винятки для деяких категорій. Вони можуть перетнути кордон, маючи певні поважні причини та документи, які їх підтверджують. 

Додамо, ми повідомляли, чи потрібно українцям повертатися з Польщі для військового обліку.

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військовий облік

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