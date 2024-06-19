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Пересечение границы для снятых с воинского учета — нюансы

19 июня 2024 16:31
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Выезд из Украины для снятых с военного учета, что говорит закон 2024 года
Украинский гражданин на границе. Фото: poglyad.tv
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Временно непригодные для военной службы граждане, исключенные из военного учета, могут выезжать за пределы Украины. На границе желательно иметь с собой справку ВВК, потому ее отсутствие может стать формальным поводом для отказа в пересечении границы.

Об этом написал на портале "Юристи.UA" адвокат Юрий Айвазян.

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Выезд за границу для временно непригодных

Украинцы, признанные временно непригодными к военной службе после 2015 года с исключением из военного учета, могут выезжать за пределы Украины.

Для этого они должны иметь при себе определенные документы, удостоверяющие право такого гражданина на пересечение границы.

Какой именно документ нужен на границе

Юрист Юрий Айвазян подчеркнул, что главным документом в такой ситуации является как раз решение военно-врачебной комиссии.

"Наличие справки ВВК о признании Вас непригодным к службе с исключением из военного учета желательно, поскольку пограничники на пункте пересечения границы могут ее потребовать. В ее отсутствие не исключено, что это станет формальным поводом для отказа в пересечении", — подчеркнул юрист.

Впрочем, добавил Айвазян, можно попытаться пересечь границу с использованием QR-кода, появившегося в приложении "Резерв+".

Напомним, что в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. В этот особый период военнообязанным мужчинам запрещено выезжать из страны. Однако законодательством предусмотрены исключения для некоторых категорий. Они могут пересечь границу, имея определенные уважительные причины и подтверждающие их документы.

Добавим, мы сообщали, нужно ли украинцам возвращаться из Польши для военного учета.

граница
военнообязанные
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пограничники
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