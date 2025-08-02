Переведення військовослужбовця - чи можна перевестися під час СЗЧ

Переведення під час СЗЧ — чи можливо це
Військовослужбовець, який здійснив самовільне залишення частини, не може перевестись до іншого підрозділу. Це можливо зробити тільки після повернення до ЗСУ і з використанням одного важливого документу.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Переведення під час СЗЧ
До юристів звернувся військовослужбовець, який здійснив самовільне залишення військової частини.
Чоловік поцікавився, чи може він перевестись до іншого підрозділу, перебуваючи у СЗЧ.
Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що такий крок буде незаконним.
"Що стосується переведення до іншої бригади, то допоки ви перебуваєте в СЗЧ, це не є можливим", — підкреслив юрист.
Який документ потрібен для переведення
Айвазян пояснив, що треба зробити перед початком процесу переведення.
"Тож спершу мусите повернутись на службу (шляхом звернення до ВСП), а вже потім вирішувати питання про переведення", — зазначив адвокат.
Він додав, що у випадку з тяжкою хворобою батька-пенсіонера можна спробувати перевестись ближче до місця проживання родича, але при цьому потрібно дотриматися важливої умови.
"Підстава для переведення у вас є — тяжка хвороба батька. Втім, для переведення також треба мати відношення з частини, куди збираєтесь перейти", — наголосив Юрій Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можливо перевестись в тил без відношення.
Додамо, ми повідомляли про те, коли військового не можуть перевести без його згоди.
Читайте Новини.LIVE!