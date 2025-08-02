Переведення військовослужбовця - чи можна перевестися під час СЗЧ

Затриманий військовослужбовець. Фото: ukr.radio

Військовослужбовець, який здійснив самовільне залишення частини, не може перевестись до іншого підрозділу. Це можливо зробити тільки після повернення до ЗСУ і з використанням одного важливого документу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Переведення під час СЗЧ

До юристів звернувся військовослужбовець, який здійснив самовільне залишення військової частини.

Чоловік поцікавився, чи може він перевестись до іншого підрозділу, перебуваючи у СЗЧ.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що такий крок буде незаконним.

"Що стосується переведення до іншої бригади, то допоки ви перебуваєте в СЗЧ, це не є можливим", — підкреслив юрист.

Який документ потрібен для переведення

Айвазян пояснив, що треба зробити перед початком процесу переведення.

"Тож спершу мусите повернутись на службу (шляхом звернення до ВСП), а вже потім вирішувати питання про переведення", — зазначив адвокат.

Він додав, що у випадку з тяжкою хворобою батька-пенсіонера можна спробувати перевестись ближче до місця проживання родича, але при цьому потрібно дотриматися важливої умови.

"Підстава для переведення у вас є — тяжка хвороба батька. Втім, для переведення також треба мати відношення з частини, куди збираєтесь перейти", — наголосив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можливо перевестись в тил без відношення.

Додамо, ми повідомляли про те, коли військового не можуть перевести без його згоди.