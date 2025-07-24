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Переведення в тил без відношення — чи можливо це

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 12:20
Переведення в іншу військову частину - чи можна перевестись без відношення
Українські військовослужбовці. Фото: 71 ОЄБр

Військовослужбовець ЗСУ має право перевестись із однієї бригади до іншої, із фронту в тил. Але для цього потрібен один ключовий документ, без якого оформити переведення неможливо.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Переведення в тил

Військовослужбовці Збройних сил України мають право переводитися із однієї військової частини до іншої.

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Це право у них зберігається навіть під час дії воєнного стану.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можна перевестись з одного підрозділу до іншого, тилового.

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Чоловік уточнив, чи можна здійснити такий крок без відношення від підрозділу, до якого військовий планує перевестись.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що сам по собі факт переведення із бойової бригади в тилову не є чимось унікальним, але у ситуації із відношенням все значно складніше.

Обов’язковий документ

"Відношення є обов'язковим документом при переведенні", — підкреслив у коментарі Айвазян.

Він наголосив, що без відношення неможливо перевестись взагалі, хоч в тил, хоч у фронтовий підрозділ.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли військового не можуть перевести без його згоди.

Додамо, ми повідомляли про те, коли військового можуть перевести на нижчу посаду.

ЗСУ армія документи військовослужбовці військова частина
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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