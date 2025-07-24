Переведення в іншу військову частину - чи можна перевестись без відношення

Українські військовослужбовці. Фото: 71 ОЄБр

Військовослужбовець ЗСУ має право перевестись із однієї бригади до іншої, із фронту в тил. Але для цього потрібен один ключовий документ, без якого оформити переведення неможливо.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Переведення в тил

Військовослужбовці Збройних сил України мають право переводитися із однієї військової частини до іншої.

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Це право у них зберігається навіть під час дії воєнного стану.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можна перевестись з одного підрозділу до іншого, тилового.

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Чоловік уточнив, чи можна здійснити такий крок без відношення від підрозділу, до якого військовий планує перевестись.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що сам по собі факт переведення із бойової бригади в тилову не є чимось унікальним, але у ситуації із відношенням все значно складніше.

Обов’язковий документ

"Відношення є обов'язковим документом при переведенні", — підкреслив у коментарі Айвазян.

Він наголосив, що без відношення неможливо перевестись взагалі, хоч в тил, хоч у фронтовий підрозділ.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли військового не можуть перевести без його згоди.

Додамо, ми повідомляли про те, коли військового можуть перевести на нижчу посаду.