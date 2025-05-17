Переведення військовослужбовця з фронту в тил - список документів

Український військовий. Фото: 81 бригада

Військовослужбовець Збройних сил України має право на переведення із бойового підрозділу до тилової військової частини. Але для цього потрібно мати відношення від цієї частини, а також треба довести законність підстав для переміщення.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Переведення в тил — чи законно це

До юристів звернувся військовослужбовець, який поцікавився, чи має він право перевестись із бойового підрозділу до тилового за станом здоров’я, підтвердженим військово-лікарською комісією — і чи мають право йому відмовляти у такому рішенні.

"Ви маєте законне право на переведення на посаду, яка відповідає стану здоров’я, тобто до тилового підрозділу. У відмові переводу та "усній забороні" видавати відношення є ознаки зловживання владою та порушення законодавства", — зазначив у відповіді юрист Владислав Дерій.

Необхідні умови для переведення

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, пояснив, які три умови потрібно виконати такому військовослужбовцю, аби здійснити переведення у іншу військову частину.

По-перше, треба мати відношення від тої частини, куди військовослужбовець хоче перевестися.

Крім того, потрібно мати підстави для переміщення — зокрема, рішення військово-лікарської комісії.

Також військовослужбовцю потрібно довести необхідність переміщення командиру своєї частини.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли військового не можуть перевести до іншої частини без його згоди.

Додамо, ми повідомляли про те, як військовослужбовець може перевестись завдяки застосунку "Армія+".