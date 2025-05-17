Перевод военнослужащего с фронта в тыл - список документов

Украинский военный. Фото: 81 бригада

Военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет право на перевод из боевого подразделения в тыловую воинскую часть. Но для этого нужно иметь отношение от этой части, а также надо доказать законность оснований для перемещения.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Перевод в тыл — законно ли это

К юристам обратился военнослужащий, который поинтересовался, имеет ли он право перевестись из боевого подразделения в тыловое по состоянию здоровья, подтвержденным военно-врачебной комиссией, и имеют ли право ему отказывать в таком решении.

"Вы имеете законное право на перевод на должность, которая соответствует состоянию здоровья, то есть в тыловое подразделение. В отказе перевода и "устном запрете" выдавать отношение есть признаки злоупотребления властью и нарушения законодательства", — отметил в ответе юрист Владислав Дерий.

Необходимые условия для перевода

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, объяснил, какие три условия нужно выполнить такому военнослужащему, чтобы осуществить перевод в другую воинскую часть.

Во-первых, надо иметь отношение от той части, куда военнослужащий хочет перевестись.

Кроме того, нужно иметь основания для перемещения — в частности, решение военно-врачебной комиссии.

Также военнослужащему нужно доказать необходимость перемещения командиру своей части.

Напомним, мы ранее писали о том, когда военного не могут перевести в другую часть без его согласия.

Добавим, мы сообщали о том, как военнослужащий может перевестись благодаря приложению "Армія+".