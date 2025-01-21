Як можна перевестися військовому в іншу частину - основні правила

Українські військовослужбовці. Фото: mil.gov.ua

Військовослужбовець має право перевестись із однієї військової частини до іншої, навіть з небойової до бойової. Але якщо його відхід вплине на боєздатність в/ч, командир цілком може відмовити військовослужбовцю у переведенні.

Про це написали на порталі "Юристи.UA"

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Хто вирішує, можна перевестись чи ні

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він перевестись із небойової частини в бойову.

"Це вирішує командир, тому без його добровільної згоди ви не зможете перевестись у іншу частину, тому треба домовлятись", — пояснив юрист Євген Корнійчук.

Коли перевестись неможливо

Інший правник, адвокат Юрій Айвазян, наголосив, що у деяких випадках згода командира є обов’язковою.

"Якщо Ви станом на зараз перебуваєте на посаді відповідного фахівця та впливаєте на підтримання бойової здатності військової частини, в якій проходите військову службу, то, на жаль, для переведення Вам обов'язково потрібна згода командира", — підкреслив Айвазян.

Тож, скоріш за все, якщо військовослужбовець обіймає важливу посаду у своїй військовій частині та його втрата вплине на боєздатність частини, перевестися навіть у бойовий підрозділ він не зможе. Нагадаємо, ми писали раніше про те, як потрапити із навчального центру в обраний підрозділ.

Додамо, ми повідомляли про те, куди скаржитися на бездіяльність командирів під час переведення з однієї в/ч до іншої.