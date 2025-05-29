Переведення військовослужбовця - термін дії відношення

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 37 бригада морської піхоти

Військовослужбовець, який планує перевестись із однієї військової частини до іншої, має якомога швидше використати отримане з нового підрозділу відношення. Попри відсутність формальних рамок чинності, юристи припускають, що відношення діє не більше трьох місяців з моменту видачі.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Переведення військовослужбовців

В Україні продовжується процес загальної мобілізації військовозобов’язаних громадян до ЗСУ.

У Збройних силах України мобілізовані громадяни мають право перевертись із однієї військової частини до іншої, за наявності відповідних підстав.

Перш за все, йдеться про наявність відношення із того підрозділу, до якого хоче перевестись військовослужбовець.

До юристів звернувся військовослужбовець, який поцікавився, чи існує термін дії у відношення.

"Законодавством строк чинності відношення прямо не визначений", — пояснив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Скільки може діяти відношення

Втім, додав юрист, на практиці цей документи не може бути чинним безкінечно.

"Проте, думаю, що не більше 3 місяців", — припустив Айвазян.

У будь-якому випадку, отримавши відношення, військовослужбовець має якомога швидше реалізувати своє право на переведення.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли військового не можуть перевести без його згоди.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можливо перевестись із одного навчального центру ЗСУ в інший.