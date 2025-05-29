Перевод военнослужащего - срок действия отношения

Военнослужащий ВСУ. Фото: 37 бригада морской пехоты

Военнослужащий, который планирует перевестись из одной воинской части в другую, должен как можно скорее использовать полученное из нового подразделения отношение. Несмотря на отсутствие формальных рамок действия, юристы предполагают, что отношение действует не более трех месяцев с момента выдачи.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Перевод военнослужащих

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанных граждан в ВСУ.

В Вооруженных силах Украины мобилизованные граждане имеют право перевернуться из одной воинской части в другую, при наличии соответствующих оснований.

Прежде всего, речь идет о наличии отношения из того подразделения, в которое хочет перевестись военнослужащий.

К юристам обратился военнослужащий, который поинтересовался, существует ли срок действия у отношения.

"Законодательством срок действия отношения прямо не определен", — пояснил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Сколько может действовать отношение

Впрочем, добавил юрист, на практике этот документы не может действовать бесконечно.

"Однако, думаю, что не более 3 месяцев", — предположил Айвазян.

В любом случае, получив отношение, военнослужащий должен как можно скорее реализовать свое право на перевод.

Напомним, мы ранее писали о том, когда военного не могут перевести без его согласия.

Добавим, мы сообщали о том, возможно ли перевестись из одного учебного центра ВСУ в другой.