Переведення з ДПСУ до ЗСУ: юрист назвав головну проблему

Український прикордонник. Фото: ДПСУ

Любомир Кучер редактор, юрист

Якщо військовослужбовець перевівся з однієї військової структури до іншої, він має право на отримання усіх виплат, які йому не встигли нарахувати і виплатити. Але займатися цим буде не новий підрозділ, у якому служить громадянин. Доведеться подавати запит про розрахунок у попередню військову структуру.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Переведення із однієї частини СОУ до іншої

В Україні продовжується повномасштабна війна. Усі військові структури України на час війни об’єднані у одну структуру під назвою Сили оборони України.

До складу Сил оборони входять не тільки Збройні сили України, хоч саме ЗСУ і є основною частиною СОУ. Частиною Сил оборони України є, наприклад, Державна прикордонна служба України.

До юристів звернувся громадянин, який проходив службу саме у ДПСУ. Згодом він здійснив самовільне залишення частини, а відновився на службі уже в складі ЗСУ.

ЗСУ не платитиме борги ДПСУ

Військовий поцікавився, які проблеми можуть на нього чекати. Юристи, коментуючи, пояснили, що однією із головних проблем є нарахування виплат.

Юрій Айвазян пояснив, хто має виплатити військовому недоотримані за час служби в ДПСУ кошти: "Якщо в ДПСУ було саме звільнення / виключення зі списків і потім зарахування до ЗСУ, то всі борги за період служби в ДПСУ має закривати відповідний орган / частина ДПСУ. Нова частина ЗСУ не повинна виплачувати компенсацію за невикористані відпустки, які виникли під час служби в ДПСУ, бо це не її період служби і не її фінансове зобов’язання".

Айвазян наголосив, коментуючи цю ситуацію: "Військова частина ЗСУ не є автоматичним платником старих боргів по ДПСУ. У цій частині потрібно домагатися правильного внесення даних служби і відпусток на підставі особової справи та витягів з наказів. Що стосується невиплачених сум за період служби в ДПСУ, то тут треба окремо подавати письмовий запит до ДПСУ про розрахунок, довідку по відпустках і виплатах. Якщо не платять або не відповідають, прийдеться звертатись до адміністративного суду із позовом до відповідної частини / органу ДПСУ".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи можливе переведення військового за сімейними обставинами.

Якщо військовослужбовець має підстави, то він може перевестись до військової частини ближче до свого дому. Але для цього потрібно довести необхідність такого переміщення командиру військової частини.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, які можуть бути проблеми під час переведення військового під час суду.

Законодавство дозволяє військовослужбовцю добиватися переведення з однієї військової частини до іншої. Але у ситуації, коли військовослужбовець судиться зі старою військовою частиною, процес переведення може зіштовхнутися з труднощами. Юристи назвали головну проблему у такій ситуації.