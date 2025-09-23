Переведення військового за сімейними обставинами - коли це можливо

Українські військовослужбовці. Фото: 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада

Якщо військовослужбовець має підстави, то він може перевестись до військової частини ближче до свого дому. Але для цього потрібно довести необхідність такого переміщення командиру військової частини.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Можливість переведення військовослужбовця

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на переведення з однієї частини до іншої, за наявності відповідних підстав.

До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася, чи може її чоловік перевестись на службу ближче до дому, зважаючи на те, що вона самостійно виховує малолітню дитину, яка часто хворіє.

"Це дуже складно, але можливо", — зазначив у відповіді громадянці адвокат Юрій Айвазян.

Три необхідні умови

Юрист також назвав три основні необхідні умови, яких треба дотриматися для того, аби оформити таке переведення.

Військовослужбовець, за словами Айвазян, повинен:

мати відношення від тої частини, куди хоче перевестися;

мати підстави для переміщення;

довести необхідність переміщення командиру частини.

