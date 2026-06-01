Переведення військового під час суду: можуть бути проблеми

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 92 ОШБр

Законодавство дозволяє військовослужбовцю добиватися переведення з однієї військової частини до іншої. Але у ситуації, коли військовослужбовець судиться зі старою військовою частиною, процес переведення може зіштовхнутися з труднощами. Юристи назвали головну проблему у такій ситуації.

Переведення в ЗСУ

Військовослужбовець може змінити місце служби, оформивши переведення з однієї військової частини до іншої. Процес переведення може ініціювати як сам військовий, так і командування частини.

Військовослужбовець має право подати рапорт на переведення до іншої частини. Для цього потрібно мати відповідні підстави.

Такою підставою може бути, зокрема, стан здоров’я, який не дозволить громадянину проходити службу в бойовому підрозділі. Можуть бути й інші причини для переведення з однієї військової частини до іншої.

Проблема із переведенням військового

До юристів звернувся військовослужбовець, який подав рапорт на звільнення за сімейними обставинами. Громадянин пояснив, що йому відмовили у цьому, тож тепер він подав позов до суду.

Військовослужбовець поцікавився, чи може він в цей період, під час судового процесу, перевестись із однієї частини до іншої. Юристи, коментуючи цю ситуацію, зазначили, що теоретично це можливо, але на практиці військовий може зіткнутися з труднощами.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, про які труднощі йдеться: "Якщо суд у цій справі лише визнає попередню відмову протиправною та зобов’яже стару частину повторно розглянути рапорт, то виконання такого рішення може бути проблемним. Справа в тому, що стара частина вже фактично не буде командуванням цього військовослужбовця".

Якщо військовослужбовець має підстави, то він може перевестись до військової частини ближче до свого дому. Але для цього потрібно довести необхідність такого переміщення командиру військової частини.

Військовослужбовці можуть бути переведені до іншої військової частини у примусовому порядку. Але існує три винятки, коли для переведення військовий має надати свою письмову згоду.