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Розгляд заяви на відстрочку — чи можуть мобілізувати до рішення

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 08:29
Оформлення відстрочки у липні 2025 — чи можуть мобілізувати під час розгляду заяви
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ВОТЦК та СП/Facebook

В Україні під час воєнного стану певні категорії військовозобов'язаних чоловіків мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Для цього необхідно звернутися до ТЦК та СП, написавши заяву та надавши документи, які підтверджують підстави для відстрочки. Окремі категорії можуть це зробити через застосунок "Резерв+". 

Але, чи ризикують військовозобов'язані громадяни, які чекають рішення щодо отримання відстрочки, бути мобілізованими? На це питання відповів адвокат Микола Михальчук

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Чи є ризик мобілізації під час очікування відстрочки

Як зазначив правозахисник, відповідь на дане питання можна знайти у п. 60 Постанови № 560 Кабінету Міністрів України, де зазначено: до ухвалення комісією рішення військовозобов'язаний не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Також у документі сказано, що подана заява на відстрочку підлягає реєстрації в день її подання.

Таким чином, ТЦК не має права мобілізувати військовозобов'язаного, який подав заяву на відстрочку рівно до того часу, поки така заява не буде розглянута. Якщо рішення буде позитивним, чоловік матиме звільнення від військової служби на період, доки існує підстава. 

Важливо: відстрочку від мобілізації потрібно продовжувати, коли закінчується термін її дії, зазначений у рішенні. Автоматичне продовження відстрочки не передбачене, тому важливо вчасно подати заяву.

 

Чи є ризик мобілізації під час очікування відстрочки
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Скільки часу триває розгляд заяви на відстрочку

Відповідно до вищезгаданого пункту Постанови № 560, комісія ТЦК має вивчити заяву та підтвердні документи, оцінити їх законність і на це у неї є 7 календарних днів

Якщо є необхідність звернутися до відповідних органів державної влади або інших державних органів для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку, термін може бути збільшено до 15 календарних днів.

Які є підводні камені 

Микола Михальчук зазначив, що з його практики не всі ТЦК надають докази прийняття заяви на відстрочку.

"Не надають можливість зробити фото зареєстрованої заяви або не ставлять відмітку на іншому екземплярі заяви про її прийняття", — каже адвокат.

Саме тому він рекомендує наполягати на реєстрації такої заяви та мати хоча б фото поданої вами вже зареєстрованої заяви.

"В іншому випадку існує ризик бути мобілізованим будь-яким ТЦК та СП, оскільки у вас не буде підтверджень подання заяви на відстрочку. Якщо ТЦК та СП відмовляє у проставленні відмітки на вашому екземплярі заяви на відстрочку про її прийняття або відмовляє зробити фото вже зареєстрованої заяви, рекомендують звернутися до ТЦК та СП із письмовою заявою про надання підтвердження прийняття заяви на відстрочку", — дав пораду Микола Михальчук.

Раніше ми писали, хто має право отримати відстрочку від мобілізації у липні 2025 року. 

Нагадаємо, ми розповідали, хто з військовозобов'язаних громадян може отримати бронь у липні 2025 року.

Також ми інформували, коли осіб з інвалідністю можуть мобілізувати до лав ЗСУ.

ЗСУ мобілізація відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані
Сергій Попов - Редактор
Автор:
Сергій Попов
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