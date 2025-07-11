Мобілізація в Україні у липні 2025 — за що можуть оголосити в розшук

Перевірка документів у військовозобов'язаного. Кадр з відео на Youtube

Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні тривають, а отже продовжується й призов чоловіків на військову службу. Як в особливий період, так і у мирний час усі військовозобов'язані мають дотримуватися правил військового обліку. А за їх порушення передбачена відповідальність. Крім цього, громадянина можуть оголосити в розшук.

За що можуть оголосити в розшук військовозобов'язаних чоловіків у липні 2025 року, читайте далі у матеріалі.

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Відповідно до українського законодавства, у розшук військовозобов'язаних чоловіків мають право подавати ТЦК та СП. Самим же розшуком займається Національна поліція України.

Але важливо розуміти, що головною метою є не кримінальне переслідування порушника, а забезпечення особистої явки особи до територіального центру задля складання протоколу про адміністративне правопорушення та винесення штрафу (ст. 210 і 210-1 КУпАП).

Правила військового обліку затвердженні постановою Кабінету Міністрів України №1487. За їх порушення, ТЦК має право на звернення до поліції з метою розшуку порушника.

ТЦК перевіряє документи військовозобов'язаного. Кадр з відео на YouTube

Відповідно до вищезгаданого документу, військовозобов'язані чоловіки можуть потрапити у розшук за наступних причин:

Непостановка на військовий облік за місцем реєстрації (за місцем фактичного проживання). Ухилення від військового обліку військовозобов'язаних після настання 25 років. Вчасне неоновлення військово-облікових даних (несвоєчасно подано відомості про зміну місця проживання, освіти, місця роботи й посади тощо). Ігнорування вручення повістки особисто, через пошту чи роботодавця. Відмова від проходження ВЛК або ігнорування направлення. Відсутність військово-облікового документа при перевірці.

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