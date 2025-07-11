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Головна Мобілізація Розшук ТЦК у липні 2025 — за які порушення загрожує чоловікам

Розшук ТЦК у липні 2025 — за які порушення загрожує чоловікам

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 08:29
Мобілізація в Україні у липні 2025 — за що можуть оголосити в розшук
Перевірка документів у військовозобов'язаного. Кадр з відео на Youtube

Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні тривають, а отже продовжується й призов чоловіків на військову службу. Як в особливий період, так і у мирний час усі військовозобов'язані мають дотримуватися правил військового обліку. А за їх порушення передбачена відповідальність. Крім цього, громадянина можуть оголосити в розшук. 

За що можуть оголосити в розшук військовозобов'язаних чоловіків у липні 2025 року, читайте далі у матеріалі.

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Розшук ТЦК у липні 2025 — головні причини

Відповідно до українського законодавства, у розшук військовозобов'язаних чоловіків мають право подавати ТЦК та СП. Самим же розшуком займається Національна поліція України.

Але важливо розуміти, що головною метою є не кримінальне переслідування порушника, а забезпечення особистої явки особи до територіального центру задля складання протоколу про адміністративне правопорушення та винесення штрафу (ст. 210 і 210-1 КУпАП).

Правила військового обліку затвердженні постановою Кабінету Міністрів України №1487. За їх порушення, ТЦК має право на звернення до поліції з метою розшуку порушника.

 

Розшук ТЦК у липні 2025 — головні причини
ТЦК перевіряє документи військовозобов'язаного. Кадр з відео на YouTube 

Відповідно до вищезгаданого документу, військовозобов'язані чоловіки можуть потрапити у розшук за наступних причин: 

  1. Непостановка на військовий облік за місцем реєстрації (за місцем фактичного проживання).
  2. Ухилення від військового обліку військовозобов'язаних після настання 25 років.
  3. Вчасне неоновлення військово-облікових даних (несвоєчасно подано відомості про зміну місця проживання, освіти, місця роботи й посади тощо).
  4. Ігнорування вручення повістки особисто, через пошту чи роботодавця.
  5. Відмова від проходження ВЛК або ігнорування направлення. 
  6. Відсутність військово-облікового документа при перевірці.

Раніше ми писали, як можна отримати направлення на ВЛК без походу до ТЦК. 

Нагадаємо, ми повідомляли, чи можуть мобілізувати чоловіка, який чекає рішення щодо отримання відстрочки.

Також ми інформували, хто має право отримати відстрочку від мобілізації у липні 2025 року. 

порушення мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані розшук
Сергій Попов - Редактор
Автор:
Сергій Попов
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