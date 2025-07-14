Согласно закону, проверкой документов у военнообязанных могут заниматься ТЦК, полиция и Силы обороны Украины

Проверка документов у военнообязанного. Иллюстративное фото: УНИАН

Во время всеобщей мобилизации у мужчин призывного возраста возникает важный вопрос правомерности проверки правоохранителями военно-учетных документов. Из-за незнания законов и распоряжений иногда могут возникать конфликты между мужчинами и теми, кто такие документы требует предъявить.

Журналисты Канала 24 дали четкие объяснения - кто имеет право проверить документы у мужчин мобилизационного возраста.

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Кто имеет право на проверку

Согласно действующему законодательству Украины, право проверять военные билеты и документы, удостоверяющие личность, имеют определенные категории государственных служащих.

К ним относятся представители ТЦК, Нацполиции и военных патрулей. Также право проверки документов предоставляется представителям других военных формирований Сил обороны Украины в определенных районах, таких как пограничные зоны или районы ведения боевых действий.

Что могут попросить предъявить

Военнообязанные обязаны предъявить документы по требованию уполномоченных лиц. К обязательным документам для ношения во время военного положения относятся:

военный билет для всех военнообязанных, лиц, которые завершили военную службу и были зачислены в запас.

временное удостоверение военнообязанного для мужчин, которые не имеют военного билета.

удостоверение о приписке к призывному участку для призывников.

Кроме того, уполномоченные лица могут требовать предъявления таких документов, как справка об отсрочке или справка об освобождении от воинского учета, выданные по состоянию здоровья или другим основаниям.

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