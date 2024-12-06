Мобілізація в Україні 2024 — які дії ТЦК під час перевірки документів законні

Працівники ТЦК перевіряють документи у чоловіка. Скриншот з відео на Youtube

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких працівники ТЦК та СП, а також поліція мають право перевіряти у військовозобов'язаних громадян військово-облікові документи й здійснювати оповіщення, вручення повісток.

Як має проходити перевірка документів працівниками ТЦК, де вона може здійснюватися, інформує Фокус.

Читайте також:

Хто та які документи може перевіряти

Відповідно до Закону України № 3633-ІХ, військовозобов'язані повинні постійно мати при собі військово-облікові документи та пред'являти їх разом з документом, що посвідчує особу.

Чинним законом працівники ТЦК наділені правом вимагати від чоловіків віком від 18 до 60 років показати військово-облікові документи:

призовники — приписка до призовної дільниці;

військовозобов'язані — військовий квиток або тимчасове посвідчення;

резервісти — військовий квиток.

Працівник поліції має право вимагати в особи пред'явлення нею документів, що посвідчують особу (наприклад, паспорт громадянина України), а також військово-обліковий документ.

Важливо електронний документ є документом, рівноцінним з паперовим, тобто має таку ж юридичну силу. Таким чином людина на власний вибір може пред'явити або електронний документ, або паперовий.

Працівники ТЦК перевіряють документи у чоловіка. Скриншот з відео на Youtube

Яка процедура перевірки документів працівниками ТЦК

Співробітники ТЦК, здійснюючи перевірку документів, повинні дотримуватися встановлених процедур:

представитися, назвавши прізвище, ім'я та по батькові, посаду;

пред'явити свій паспорт та посвідчення офіцера, військовий квиток чи службове посвідчення.

Якщо працівник ТЦК збирається виписати повістку, він повинен мати наказ або розпорядження керівника ТЦК, яким уповноважено зазначених осіб на вручення повісток.

Під час перевірки документів працівники ТЦК повинні:

визначити статус громадянина;

звірити його персональні дані та інформацію з військово-облікового документа із записами в реєстрі "Оберіг". Для цього необхідно використовувати певну техніку.

Перевірку можуть також проводити співробітники поліції та Державної прикордонної служби. Як і працівники ТЦК, вони зобов'язані пред'являти свої документи та пояснювати мету перевірки.

Працівник ТЦК перевіряє документи. Скриншот з відео на Youtube

Де можуть проводити перевірку документів

Законом не встановлено обмежень щодо місць, де представники ТЦК мають право перевіряти документи та видавати повістки. Це можуть бути будь-які локації, де перебувають військовозобов'язані громадяни.

Раніше ми писали, які наслідки за відмову показати документи ТЦК чекають на військовозобов'язаних чоловіків.

Нагадаємо, ми повідомляли, яка інформація є конфіденційною та про що ТЦК не повинні запитувати.

Також ми інформували, про які зміни українці повинні повідомляти ТЦК обов'язково.