Мобилизация в Украине 2024 — какие действия ТЦК при проверке документов законны

Работники ТЦК проверяют документы у мужчины. Скриншот с видео на Youtube

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых работники ТЦК и СП, а также полиция имеют право проверять у военнообязанных граждан военно-учетные документы и осуществлять оповещения, вручение повесток.

Как должна проходить проверка документов работниками ТЦК, где она может проводиться, информирует Фокус.

Читайте также:

Кто и какие документы может проверять

Согласно Закону Украины № 3633-ІХ, военнообязанные должны постоянно иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их вместе с документом, удостоверяющим личность.

Действующим законом работники ТЦК наделены правом требовать от мужчин в возрасте от 18 до 60 лет показать военно-учетные документы:

призывники — приписка к призывному участку;

военнообязанные — военный билет или временное удостоверение;

резервисты — военный билет.

Работник полиции вправе потребовать у лица предъявление им документов, удостоверяющих личность (например, паспорт гражданина Украины), а также военно-учетный документ.

Электронный документ является документом, равноценным бумажному, то есть имеет такую же юридическую силу. Таким образом, человек по собственному выбору может предъявить либо электронный документ, либо бумажный.

Работники ТЦК проверяют документы у мужчины. Скриншот с видео на Youtube

Какая процедура проверки документов работниками ТЦК

Сотрудники ТЦК, осуществляя проверку документов, должны соблюдать установленную процедуру:

представиться, назвав фамилию, имя и отчество, должность;

предъявить паспорт и удостоверение офицера, военный билет или служебное удостоверение.

Если работник ТЦК собирается выписать повестку, он должен иметь приказ или распоряжение руководителя ТЦК, которым указанные лица уполномочены на вручение повесток.

При проверке документов работники ТЦК должны:

определить статус гражданина;

сверить его персональные данные и информацию из военно-учетного документа с записями в реестре "Оберіг". Для этого нужно использовать определенную технику.

Проверку также могут проводить сотрудники полиции и Государственной пограничной службы. Как и работники ТЦК, они обязаны предъявлять свои документы и объяснять цель проверки.

Сотрудник ТЦК проверяет документы. Скриншот с видео на Youtube

Где могут осуществлять проверку документов

Законом не установлены ограничения относительно мест, где представители ТЦК имеют право проверять документы и выдавать повестки. Это могут быть любые локации, в которых находятся военнообязанные граждане.

Ранее мы писали, какие последствия за отказ показать документы ТЦК ждут военнообязанных мужчин.

Напомним, мы сообщали, какая информация конфиденциальна и о чем ТЦК не должны спрашивать.

Также мы информировали, о каких изменениях украинцы должны уведомлять ТЦК обязательно.