Головна Мобілізація Перевірте "Резерв+": позначка "оперативний" блокує бронювання

Дата публікації: 6 квітня 2026 05:20
Застосунок "Резерв+". Фото: rbc.ua

У застосунку "Резерв+" з'явилась нова позначка, яка не дозволяє отримати бронювання від мобілізації. Обмеження стосується певної категорії громадян України.

Про це у коментарі для ТСН розповіла адвокат Марина Бекало, передає Новини.LIVE.

Хто з українців не зможе отримати бронь від мобілізації

За словами адвокатки, мова йде про військовий оперативний резерв. Його формують із військовозобов’язаних громадян, які вже мають бойовий або службовий досвід, проходили базову загальновійськову підготовку чи навчальні збори, володіють певною військовою спеціальністю та призначаються для доукомплектування органів військового управління, підрозділів і частин бойового складу ЗСУ.

Бекало уточнила, що до такого резерву зараховують в тому числі військовозобов’язаних віком від 45 років. Зокрема, до того, як вони досягнуть граничного віку перебування в запасі, тобто до 60 років. До цього моменту їх можуть включати до територіального резерву для підсилення сил територіальної оборони.

"Така позначка в "Резерв+" може з’явитися у військовозобов’язаних громадян, які відносяться до вище зазначених категорій, це означає, що вони тепер мають статус резервіста", — сказала адвокатка.

Водночас вона пояснила, що статус "резервіста" не дозволяє таким особам отримати бронь, оскільки військовий оперативний резерв призначений для того, щоб швидко поповнили бойові частини, провести ротацію або ж швидко розгорнути сили на фронті.

"Резервісти не підлягають бронюванню, оскільки законодавством не передбачено бронювання осіб, які мають статус резервістів. Бронюванню підлягають лише військовозобов’язані особи. Тобто, такі особи обліковується в резерві для першочергової мобілізації у разі потреби додаткових сил на фронті", — резюмувала Марина Бекало.

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що потрібно робити, щоб людину виключили з оперативного резерву. Зокрема, необхідно подати рапорт у військову частину.

Також ми інформували, що громадянин, який не проходив військову службу, не може бути зарахований у резервісти.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
