Звільнення з оперативного резерву оформлюють у військовій частині

Звільнення з оперативного резерву оформлюють у військовій частині

Дата публікації: 28 березня 2026 20:00
Українські резервісти. Фото: Генштаб ЗСУ

Частину громадян після військової служби можуть зарахувати до оперативного резерву. Резервісти не можуть отримати відстрочку чи бронювання. Для цього потрібно оформити виключення з резерву, подавши рапорт у військову частину, де громадянин проходив службу.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Призовники, військовозобов’язані й резервісти

Основними категоріями громадян на військовому обліку є призовники та військовозобов’язані. Але існує ще одна категорія, яка відома, як "резервісти".

У резервісти зараховують тих громадян, які пройшли військову службу і були зараховані до першої чи другої категорії оперативного резерву.

До юристів звернувся громадянин, який потрапив до оперативного резерву першої черги (ОР-1). Чоловік поцікавився, чи може він звільнитися з оперативного резерву, щоб отримати відстрочку, і як це зробити.

Як оформити виключення з оперативного резерву

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що такий крок є можливим, але за певних умов. Так, адвокат Юрій Айвазян пояснив: "Виключення з ОР-1 за станом здоров’я можливе на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії саме про непридатність до служби у військовому резерві".

Юрист Владислав Дерій пояснив, як це зробити. Він наголосив: "Вам потрібно подати рапорт командиру частини, де Ви проходили строкову службу, із вимогою виключити Вас з військового оперативного резерву та звільнити із служби у військовому резерві на підставі пункту 107-1 Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України".

Після цього командир повинен повідомити ТЦК про те, що громадянин звільнений з військового резерву, а керівник ТЦК повинен зарахувати його на військовий облік військовозобов'язаних. Дерій підкреслив: "Якщо командир або ТЦК проявляють бездіяльність, потрібно звертатись до суду".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чим відрізняються перша і друга черги оперативного резерву.

До першої групи входять колишні військовослужбовці віком до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили в армії за контрактом або однією із хвиль мобілізації. Друга черга оперативного резерву це військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили у Збройних силах України за контрактом.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, коли зарахування в оперативний резерв 1 черги незаконне.

Якщо колишній солдат строкової служби, звільняючись із ЗСУ, не підписував контракт про військову службу в резерві, його не можуть зараховувати в оперативний резерв першої черги. Відповідно, він має право на бронювання від мобілізації.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
