Проверьте "Резерв+": отметка "оперативный" блокирует бронирование

Приложение "Резерв+". Фото: rbc.ua

В приложении "Резерв+" появилась новая отметка, которая не позволяет получить бронирование от мобилизации. Ограничение касается определенной категории граждан Украины.

Об этом в комментарии для ТСН рассказала адвокат Марина Бекало, передает Новини.LIVE.

Кто из украинцев не сможет получить бронь от мобилизации

По словам адвоката, речь идет о военном оперативном резерве. Его формируют из военнообязанных граждан, которые уже имеют боевой или служебный опыт, проходили базовую общевойсковую подготовку или учебные сборы, владеют определенной военной специальностью и предназначаются для доукомплектования органов военного управления, подразделений и частей боевого состава ВСУ.

Бекало уточнила, что в такой резерв зачисляют в том числе военнообязанных в возрасте от 45 лет. В частности, до того, как они достигнут предельного возраста пребывания в запасе, то есть до 60 лет. До этого момента их могут включать в территориальный резерв для усиления сил территориальной обороны.

"Такая отметка в "Резерв+" может появиться у военнообязанных граждан, которые относятся к выше указанным категориям, это означает, что они теперь имеют статус резервиста", — сказала адвокат.

Читайте также:

В то же время она пояснила, что статус "резервиста" не позволяет таким лицам получить бронь, поскольку военный оперативный резерв предназначен для того, чтобы быстро пополнили боевые части, провести ротацию или же быстро развернуть силы на фронте.

"Резервисты не подлежат бронированию, поскольку законодательством не предусмотрено бронирование лиц, имеющих статус резервистов. Бронированию подлежат только военнообязанные лица. То есть, такие лица учитывается в резерве для первоочередной мобилизации в случае необходимости дополнительных сил на фронте", — резюмировала Марина Бекало.

нужно делать, чтобы человека исключили из оперативного резерва. В частности, необходимо подать рапорт в воинскую часть.

гражданин, который не проходил военную службу, не может быть зачислен в резервисты.